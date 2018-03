Sasin: Władza PiS przede wszystkim myśli o obywatelach

Nie jest to jakaœ grupa kolesiów, która sobie wypłacała nagrody. To jest polski rzšd, który pochodzi z demokratycznych wyborów. Ten rzšd pracuje i robi bardzo wiele dla Polaków - komentował Jacek Sasin nagrody na ministrów rzšdu Beaty Szydło.

Sasin, goœć wczorajszej "Kropki nad i" wyjaœniał, że wysokie nagrody, jakie była premier Beata szydło przyznała swoim ministrom i sobie samej, przyznane zostały ze względu na "bardzo dobrš pracę" gabinetu.

Sasin przypomniał, że prezes Prawa i Sprawiedliwoœci jest "szczególnie wyczulony" na punkcie skromnoœci władzy i zgodnie z tymi poglšdami "władza PiS przede wszystkim myœli o obywatelach".

Władza ma być skromna i w ostatniej kolejnoœci powinna myœleć o sobie - mówił Sasin, tłumaczšc jednoczeœnie, że ministrowie i premier Szydło, którzy otrzymali za rok 2017 nagrody w wysokoœci od 36 900 do 82 000 zł, to "nie jest to jakaœ grupa kolesiów, która sobie wypłacała nagrody".

- To jest polski rzšd, który pochodzi z demokratycznych wyborów. Ten rzšd pracuje i robi bardzo wiele dla Polaków - podkreœlił Jacek Sasin.

Przewodniczšcy Komitetu Stałego Rady Ministrów skomentował również ustawę degradacyjnš, którš wczoraj przyjšł Sejm. Ustawa umożliwia m.in. odbieranie stopni wojskowych żołnierzom służšcym w służbach bezpieczeństwa PRL.

Według Sasina jest to akt "symbolicznej dziejowej sprawiedliwoœci", która już dawno powinna zatriumfować.

Mówišc o opublikowanej wczoraj przez Onet informacji o zwieszeniu stosunków Polska-USA na najwyższym szczeblu, którš dementowała rzeczniczka Departamentu Stanu, Sasin stwierdził, że w tak ważnych sprawach jak relacje ze Stanami Zjednoczonymi nie należy się opierać na niesprawdzonych informacjach.