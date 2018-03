Poseł PiS: Zakupy robi żona. Nie musi tego robić w niedzielę

- Zakupy u mnie w domu głównie żona robi i bardzie pieczołowicie i starannie tak że w soboty i niedziele nie ma takiej potrzeby - mówił w RMF FM były przewodniczacy Solidarnoœci, a obecnie poseł PiS Janusz Œniadek komentujšc częœciowy zakaz handlu w niedzielę, który wszedł w życie 1 marca.

Pytany o to, czy wie, że zakaz doprowadził do tego, iż obecnie sieci handlowe szukajš luk w prawie, które pozwolš im zakaz pracy w niedzielę obejœć, Œniadek odpowiedział: - Można powiedzieć, że kombinujš, jak oszukać.

Poniżej dalsza częœć artykułu

- Na tę okolicznoœć jest przewidziana w ustawie kara, którš może nakładać Inspekcja Pracy, od 1000 do 5000 tys. zł inspektor z marszu, a do 100 000 zł w drodze sšdowej - ostrzegł poseł PiS.

Na uwagę, że sklepy zapowiadajš iż będš czynne do północy w sobotę i od północy w poniedziałek, poseł PiS odparł, że "zakłada, tak jak wszędzie, że jednak jest tutaj pewne minimum racjonalnoœci". - Otwieranie sklepów o północy z niedzieli na poniedziałek, budzi jednak pewne wštpliwoœci, co do obrotów, czy iloœci klientów, którzy się tam zdarzš w tym czasie. A robić to tylko po to, żeby wprowadzić rodzaj szykany wobec pracowników - też jest absurdalne, czy płacić dodatki za pracę w godzinach nocnych - dodał.

- A jeœli, pomimo tego wystšpiš jakieœ patologie, to być może w jakiœ sposób będziemy zmuszeni, żeby reagować. Dajmy sobie czas na przyjrzenie się temu, jak ta - owszem nowa regulacja w naszych warunkach, w naszym kraju - zadziała - dodał.

A co z przykładem Węgier, które wprowadziły zakaz handlu w niedzielę - i zdšżyły już się z niego wycofać? - To pewna specyfika kulturowa, tam od lat, można powiedzieć od wieków, niedziele były takimi dniami handlowymi - stwierdził. Ponadto, jak dodał, "rzšd węgierski cofnšł się tutaj z tego politycznie, ponieważ w obliczu zbliżajšcego się referendum w sprawie uchodŸców, była tam taka możliwoœć, że opozycja dorzuci ten temat handlu".