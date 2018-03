Tarczyński: Ustawa o fakenews w odpowiednim momencie

Kłamstwo w polityce ma dla mnie bardzo poważny wymiar - mówi Michałowi Kolance poseł PiS Dominik Tarczyński

Rz: Pisze Pan do dziennikarza Onetu “Dobra rada: nie zaczepiaj mnie. Wstydu mam Ci narobić?”. To groŸba?



Dominik Tarczyński: Czy Pan zwariował? To nie jest żadna groŸba. Uważam, że nie powinien podejmować tematu, który go kompromituje. Podejmuje temat fakenewsa, który Polsce szkodzi. Powinien uważać, bo jeœli ja to opisze w szczegółach i zrelacjonuje, to będzie mu wstyd przed rodzinš i Polakami.

Rz: Tak to zostało odebrane.

DT: To absolutna brednia. Tak chcieliby, żeby to było odbierane. To absolutna brednia. Tak jak kajdanki dla rzekomych uciœnionych przez PiS. Chcieliby być męczennikami, ale nigdy nimi nie będš. Ja sobie nie pozwolę sobie na to, by wykorzystywać rozsšdek, godnoœć i honor jako formę zastraszania.

Rz: Niektórzy politycy PiS i komentatorzy uważajš, że Onet uczestniczy w operacji przeciwko Polsce. Pan też?

DT: Nie, ja chcę wiedzieć co robił jego dziadek. Wszyscy wiedzš kim był mój dziadek. A ja chcę wiedzieć, kim był jego. Jego ojciec. Z jakiego œrodowiska się wywodzi. Dlaczego pracuje dla niemieckiej firmy, a nie dla polskiej. Oczywiscie ma do tego prawo. Jesteœmy w demokratycznym państwie.

Rz: Chce Pan to wiedzieć ze względu na informacje, które opublikował Onet w tym tygodniu?

DT: Jeżeli Onet publikuje informacje, które okazuje się nieprawdziwe, szkodzš bezpieczeństwu Polski, to już nie sš żarty. To nie jest „pięć stów wierszówki”.

Rz: Nie lepsza jest droga na gruncie obowišzujšcego prawa?

DT: To chyba żarty. Procesy cywilne trwajš latami. Prawo prasowe jest teraz nieskuteczne.

Rz: Czy dlatego chce Pan złożyć projekt ustawy o fakenews?

DT: To jest inny temat. Ale też ważny. Przedstawię jš władzom PiS, będzie decyzja, czy jš składać w tej chwili. Mój projekt to projekt, który 1:1 jest kopiš rozwišzań, które obowišzujš w Niemczech. Tylko zamienię euro na złotówki. Projekt ma cztery strony.

Rz: Ale też pytanie, czemu to miałoby służyć?

DT: A czemu służš te ustawy w Niemczech, we Francji? To jest standard europejski czy nie. Jeżeli ktoœ o moim dziadku mówił, że jest bandytš, to ja podchodzę do tego emocjonalnie. Kłamstwo w polityce ma dla mnie bardzo poważny wymiar. Teraz mówi się o œ.p. Lechu Kaczyńskim obrzydliwoœci, tak samo jak o Jarosławie Kaczyńskim. O nas o posłach PiS mówi się, że jesteœmy faszystami. Ale trzeba jš przedstawić w odpowiednim momencie, by nie dać paliwa tym, którzy mówiš, że jesteœmy zamordystami.