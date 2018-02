Poseł PiS Andrzej Melak chce poprawić "Medialiony" Zofii Nałkowskiej

Poseł PiS Andrzej Melak uważa, że słynna ksišżkš Zofii Nałkowskiej "Medaliony" powinna zostać uzupełniona o dopisek. Pisarka umieœciła w niej bowiem sformułowanie "polskie obozy œmierci". - Koniecznie trzeba tam zawrzeć dopisek, że obozy były niemieckie - mówi Melak.

Zdaniem posła Melaka ksišżka wymaga poprawek. Powinny się niš zajšć ministerstwa edukacji i kultury i spowodować, by w "Medalionach" pojawił się odpowiedni dopisek - informuje Wirtualna Polska.

Miałby on tłumaczyć zdanie, w którym Nałkowska użyła sformułowania uznane w nowelizacji ustawy o IPN za karalne.

"Nie dziesištki tysięcy i nie setki tysięcy, ale miliony istnień człowieczych uległy przeróbce na surowiec i towar w polskich obozach œmierci. Oprócz szeroko znanych miejscowoœci, jak Majdanek, Oœwięcim, Brzezinka, Treblinka, raz po raz odkrywamy nowe, mniej głoœne" - brzmi fragment, który według Melaka wymaga wyjaœnienia.

Poseł uważa, że ksišżka powinna zostać wydrukowana po wzbogaceniu jej o komentarz "historyka czy innego eksperta", ponieważ czytajš jš "uczniowie i ludzie za granicš", mogš to "Ÿle zrozumieć".

Poseł Melak jest œwiadom, że użyte przez pisarkę sformułowanie nie oznacza, że przypisuje ona Polsce odpowiedzialnoœć za istnienie obozów koncentracyjnych, ale że był to z jej strony rodzaj skrótu myœlowego w odniesieniu do lokalizacji obozów.

"Medaliony" Zofii Nałkowskiej to zbiór opowiadań, opartych o zeznania osób które przeżyły wojnę i okupację hitlerowskš w Polsce. Jest to jeden z najbardziej przejmujšcych literackich zapisów czasów wojny i zbrodni wówczas dokonanych. Materiały do ksišżki pisarka zebrała m.in. podczas pracy dla Międzynarodowej Komisji do Badania Zbrodni Hitlerowskich.