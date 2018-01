Karczewski: Może nie zrozumiano zapisów ustawy o IPN?

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zapowiedział, że głosowanie nad nowelizacjš ustawy o IPN w Senacie odbędzie się jeszcze w czasie œrodowego posiedzenia. - Liczę że zakończenie procedowania ustawy wpłynie na obniżenie emocji - podkreœlił.

Karczewski zapowiedział, że w czwartek rzšd wyda oœwiadczenie, w którym ustosunkuje się do nowelizacji ustawy o IPN oraz okreœli cel i założenia tej ustawy.

- Chcemy tę ustawę uchwalić, chcemy prowadzić dialog - i to niezwykle intensywny - ze wszystkimi œrodowiskami by wyjaœnić intencje, cel ustawy, wszystko co ta ustawa ma na celu - mówił Karczewski.

Marszałek Senatu oœwiadczył, że Senat chce przyjšć projekt szybko, aby "emocje opadły".

Zaznaczył przy tym, że ustawa "dba o polski interes, o który nie dbano przez tyle lat".

Pytany o sprzeciw Izraela wobec zapisów ustawy, Karczewski podkreœlił, że Polska "chce mieć dobre relacje z Izraelem". - I będziemy zabiegać o to, aby te relacje odbudowywać - dodał.

Mówišc o wštpliwoœciach Izraela wobec ustawy marszałek Senatu wyraził opinię, że być może wynikało to z "nieodpowiedniego tłumaczenia" i niewłaœciwego zrozumienia zapisów ustawy.

Nowelizacja ustawy o IPN przewiduje karę do trzech lat więzienia dla osób, które - bez poparcia w faktach - obarczajš naród polski odpowiedzialnoœciš za zbrodnie popełnione podczas II wojny œwiatowej. Izrael obawia się, że zapisy tej ustawy mogš służyć ukrywaniu prawdy o zbrodniach popełnianych przez Polaków.