Kaczyński: Niemcy udzielają porad, a nie rozliczyli się z faszyzmem

To, że Niemcy udzielajš nam porad to szczyt bezczelnoœci - mówił na konferencji po spotkaniu z Rexem Tillersonem i po posiedzeniu Rady Politycznej PiS prezes tej partii Jarosław Kaczyński.

Kaczyński był pytany m.in. o to, czy w czasie rozmowy z Tillersonem sekretarz stanu USA poruszył problem sporu Polski z UE i praworzšdnoœci w Polsce. - O praworzšdnoœci w Polsce nie rozmawialiœmy - oœwiadczył prezes PiS precyzujšc potem, że na marginesie rozmów pojawiła się kwestia pewnoœci co do systemu prawnego w kontekœcie inwestycji amerykańskich w Polsce.

- Jeszcze w USA pan Tillerson wspomniał o tym, że Polska jest starš demokracjš i nie potrzebuje rad w tej sprawie - dodał Kaczyński.

Następnie Kaczyński skrytykował Niemcy za to, że "udzielajš nam porad co jest szczytem bezczelnoœci wzišwszy pod uwagę historię Niemiec i to że się nie rozliczyły z faszyzmem". Prezes PiS wyliczał, że w ubiegłym roku w Niemczech "odbyło się 211 marszów nazistowskich", a w Bundestagu zasiadajš partie, które "chwalš działania Wehrmachtu" (chodzi o AfD - red.).

Kaczyński poinformował też, że Rada Polityczna PiS zadecydowała, że sekretarzem generalnym partii w miejsce Joachima Brudzińskiego został Krzysztof Sobolewski.

Rada Polityczna PiS podjęła też uchwałę, że politycy w cišgu trzech ostatnich lat odeszli z PiS i dołšczyli do innych ugrupowań nie będš mogli znaleŸć się na listach Zjednoczonej Prawicy w najbliższych wyborach samorzšdowych. Jak dodał sš bowiem tacy działacze, którzy usunięci z PiS szukajš miejsc na listach sojuszniczych partii (Solidarnej Polski i Porozumienia Jarosława Gowina).

Kaczyński nie wskazał dokładnej daty, kiedy PiS poinformuje o kształcie swoich list w wyborach samorzšdowych - stwierdził jedynie, że kandydatów w największych miastach poznamy "wkrótce", a pełne listy będš gotowe tuż przed kampaniš wyborczš - ok. 10 wrzeœnia 2018 roku.