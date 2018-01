Nieoficjalnie: Kaczyński zapowiada objazd kraju

ZapowiedŸ "szerokiego" objazdu kraju, kontynuacji reform, przyspieszenia programu Mieszkanie Plus - to tylko niektóre punkty przemówienia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na zamkniętej dla mediów Radzie Politycznej PiS, która zabrała się w sobotę.

Poza prezesem partii przemawiał m.in. premier Mateusz Morawiecki, ministrowie - w tym Elżbieta Rafalska, marszałkowie Sejmu i Senatu. Omawiano również głosowanie ws. senatora Koguta, które kilka tygodni temu podzieliło senacki klub PiS.

Jak podkreœlajš nasi rozmówcy z klubu PiS, ważnym punktem było przyjęcie uchwały blokujšcej transfery zwrotne do Zjednoczonej Prawicy. Zgodnie z jej treœciš, jeœli ktoœ odszedł z PiS w ostatnich 36 miesięcy, to nie będzie mógł znaleŸć się na listach Zjednoczonej Prawicy ponownie w wyborach samorzšdowych. To odczytano jako ruch, który będzie blokować transfery np. do Porozumienia Jarosława Gowina byłych polityków PiS. Jednak już w ubiegłym roku koalicjanci - Solidarna Polska i Porozumienie - przyjęli uchwały, że nie będš przyjmować w swoje szeregi działaczy z innych partii koalicyjnych.

Potwierdziły się też informacje "Rzeczpospolitej" dotyczšce obsady szefa Komitetu Wykonawczego PiS. Został nim Krzysztof Sobolewski, zaufany człowiek Joachima Brudzińskiego, doskonale znajšcy partię, cieszšcy się też dużym zaufaniem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

Prezes PiS w kontekœcie wyborów samorzšdowych mówił też członkom Rady Politycznej (ponad 350 osób), że kierownictwo partii ma już gotowe wyniki wewnętrznych sondaży. Jak twierdzš nasi rozmówcy, lider partii podkreœlał, że trwa analiza wyników. PiS do tej pory nie zaprezentowało oficjalnie kandydatów w dużych miastach.

Po przemówieniu w trakcie Rady Politycznej Kaczyński spotkał się na Nowogrodzkiej z sekretarzem stanu USA Reksem Tillersonem. Na konferencji prasowej po spotkaniu mówił, że rozmowa była "pożyteczna": - Rozmawialiœmy m.in. o sprawach bezpieczeństwa, militarnych i gospodarczych. To była pożyteczna rozmowa. Podziękowałem Sekretarzowi Stanu za dobre nastawienie do Polski.