Nowa partia Macierewicza? "To nie kłamstwo, to próba destrukcji"

Antoni Macierewicz, odwołany przed tygodniem minister obrony narodowej, oœwiadczył, że nie zamierza tworzyć nowego ugrupowania politycznego. - To nie tyle kłamstwo, co próba destrukcji - powiedział, pytany o pogłoski na ten temat.

- Nie myœlę o nowym ugrupowaniu. To nie tyle kłamstwo, co próba destrukcji formułowana przez siły starego porzšdku z dużym wkładem dezinformacji ludzi z WSI. Oni dzisiaj odgrywajš dużš rolę w œrodowisku, które dšży w przeszkodzeniu rozwojowi Polski, do zablokowania „Dobrej Zmiany”. Ich aktywnoœć jest znamienna i naturalna - mówił Macierewicz w Telewizji Republika.

Wspomniane œrodowiska nazwał "aparatem, który był ostatniš szansš rosyjskš". - To ostatni szaniec obrony rosyjskiej. Niektórzy niemšdrzy ludzie z racji dezinformacji powtarzajš takie głupoty – przekonywał były szef MON.

Macierewicz zapewnił, że wspiera nowego szefa MON Mariusza Błaszczaka. Zadeklarował, że popiera te siły, które dšżš do tego, "by nie działo się nic innego jak zapewnienie kontynuacji realizacji planu dbania o polskš rację stanu". Dodał iż należy wykorzystać czas rzšdów PiS, ponieważ "niewykorzystanie może się zemœcić bardzo dramatycznie na losie całego narodu".

Komentujšc komentarze na Wschodzie na temat swojej dymisji, polityk PiS stwierdził, że to co zostało zrealizowane w polskim wojsku przez obecny rzšd "jest traktowane jako katastrofa" w Rosji. - Odrodzenie silnej Polski nie byłoby możliwe, gdyby ludzie nie poczuli gwarancji bezpieczeństwa, jakbyœmy nie zrozumieli, że to nie stabilizacja Polski w zupełnie nowym œwiecie. W œwiecie w którym Polska jest zdolna i chce się bronić. W procesie tym mamy na naszych granicach sojuszników. Realistyczne jest dšżenie żeby w Polsce powstały trwałe bazy Amerykańskie o sile ciężkiej dywizji - ocenił.