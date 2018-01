Bronią senatora Koguta na Facebooku. "Wspaniały człowiek"

"Zróbmy wszystko, aby jak najwięcej osób dowiedziało się, jakim wspaniałym człowiekiem jest Senator Stanisław Kogut!" - apeluje na Facebooku Marcin Szczepanek, twórca specjalnej grupy wsparcia dla senatora Koguta, któremu prokuratura chce postawić zarzuty korupcyjne.

W grudniu CBA zatrzymało pięć osób podejrzewanych o korupcję, w tym m.in. syna senatora PiS Stanisława Koguta - Grzegorza, który jest wiceprezesem zarzšdu małopolskiej Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. Prezesem tej fundacji jest senator Kogut. Prokuratura chce postawić zarzuty również senatorowi Kogutowi, który sam zrzekł się immunitetu, a następnie zgłosił się do prokuratury celem złożenia zeznań.

Akcję wsparcia senatora na Facebooku zainicjował Robert Szczepanek z Rzeszowa – założyciel Kancelarii Prawniczej Causa Finita specjalizujšcej się w obsłudze prawnej deweloperów nieruchomoœci komercyjnych oraz sieci handlowych. Założył on na Facebooku otwartš grupę "Wspieramy Senatora Stanisława Koguta". Zaapelował, by osoby, którym Kogut pomógł, opowiedziały o doœwiadczeniach w swoich kontaktach z nim.

- Będziemy tutaj analizować, o co konkretnie prokuratura oskarża Senatora (niestety, niczego mu na razie oficjalnie nie przedstawiono), przeanalizujemy naturę tych zarzutów oraz wyrazimy poparcie dla tego wspaniałego człowieka - zapowiedział Szczepanek.

Grupa liczy obecnie prawie 800 osób. W zdecydowanej większoœci publikujš one posty z pochwałami dla senatora, zapowiadajš też modlitwę w jego intencji.

"Jest Pan człowiekiem, który ofiaruje nam tak wiele serca. Gdy doœwiadczamy różnych przeciwnoœci losu, Pan staje się naszš jedynš "deskš ratunku ". Trzeba życzliwoœci i dobroci, aby pomagać. Trzeba wielkoœci ducha, aby pomagać bezinteresownie. Trzeba odwagi, aby nie zważajšc na przeszkody, wytrwale i do końca wycišgnšć pomocnš dłoń. Nigdy Pan nie przeszedł obok kogoœ, kto potrzebował pomocy" - napisała jedna z internautek.

"Senator Stanisław Kogut zawsze bezinteresownie pomagał tym, którzy się do niego zwracali o pomoc w różnych sprawach na przestrzeni wielu ostatnich lat. Pozostaje pytanie, komu tak bardzo zależało na tym, aby zniszczyć dorobek ciężkiej pracy Senatora?" - pyta inny z użytkowników Facebooka.

"Daleko mi do PIS, co więcej, wštpię w chrzeœcijański i obywatelski wymiar wartoœci tego ugrupowania, natomiast działalnoœć i codzienna praca Pana Senatora Stanisława Koguta potwierdza Jego zaangażowanie dla innego człowieka co w samym sobie jest wartoœciš nas chrzeœcijan! To co się dzieje wokół niego to haniebna, prostacka walka polityczna, której przecież większoœć może powiedzieć NIE!" - twierdzi inny.

"Być może nasze posty zostanš przeczytane przez dziennikarzy, prokuratorów, sędziów i polityków zanim będzie im dane decydować o losie senatora Stanisława Koguta" - wyraża nadzieję Robert Szczepanek.