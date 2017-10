Zdzisław Krasnodębski: Nie przyjmę zaproszenia od TVP Info

Europoseł PiS Zdzisław Krasnodębski poinformował na Twitterze, że nie będzie przyjmował już zaproszeń do TVP Info.

Europoseł PiS nie poinformował o przyczynach swojej decyzji.

To było ostatnie zaproszenie do TVP Info, które przyjąłem — ZdzisławKrasnodębski (@ZdzKrasnodebski) 14 października 2017

Komentując wpis prof. Krasnodębskiego były szef BBN Stanisław Koziej napisał, że rozumie tę decyzję, ponieważ - jak napisał - "TVP Info to nie jest program dla ludzi myślących".

Jestem w stanie to zrozumieć. To nie jest miejsce dla intelektualistów. W ogóle - nie dla ludzi myślących. — Stanisław Koziej (@SKoziej) 14 października 2017

Wielu internautów skrytykowało jednak wpis europosła. "No to został Panu tvn24, będą z Pana dumni" - ironizował jeden z nich. Inny napisał, że to "woda na młyn dla przeciwników rządu i dobrej zmiany".

Krasnodębski jest europosłem PiS od 2014 roku. Startując w wyborach z okręgu warszawskiego uzyskał niemal 100 tys. głosów.