Stanisław Karczewski: Jestem przeciwny karze śmierci

Foto: Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski

- Co do pierwszej części zdania się zgadzam, bo inaczej tych ludzi nie można określić - mówił w Polsat News marszałek Senatu Stanisław Karczewski odnosząc się do wpisu wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego na Twitterze. Jaki napisał, że dla "bydlaków", którzy napadli polskie małżeństwo we włoskim Rimini, przywróciłby karę śmierci.