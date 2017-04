Maria Nurowska: Kaczyński zgwałcił demokrację

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

- Książka powstała z buntu, przeciwko temu co się wokół dzieje - wyjaśniała pisarka. - Nie mogę milczeć, bo polityka weszła do mojego domu. Mówili, że jak będę mieszkała w lesie, to będę miała spokój - dodała.

Autorka mówiła, że na PiS zagłosowało 18 proc. obywateli, co oznacza, że większość ludzi nie podziela zmian, które wprowadza PiS. - Mam nadzieję, że ludzie się teraz obudzili. Nikt nie powiedział, że demokracja to jest super sprawa, ale nic lepszego nie wymyślono. Demokracja została zgwałcona przez Kaczyńskiego - mówiła Nurowska.

Pisarka brała w obronę Józefa Piniora, byłego senatora PO, któremu Prokuratura Krajowa przedstawiła dwa zarzuty dotyczące popełnienia przez niego przestępstw korupcyjnych. - Mogę dać sobie uciąć obie ręce za to, że Józef Pinior jest niewinny - mówiła Nurowska. - Wyciągnęli jakąś sprawę, żeby pokazać, że wszyscy z PO to byli przestępcy - dodała.

Nurowska stwierdziła, że nie widzi problemu w tym, aby pisarze komentowali politykę. - Pisarz powiedział kiedyś: "Istnieje taka granica cierpienia, za którą delikatny uśmiech się zaczyna". U mnie powoli tak się dzieje - mówiła gość programu.

Autorka książki znała Ryszarda Kuklińskiego, pułkownika Ludowego Wojska Polskiego, który pośmiertnie został awansowany na stopień generała brygady. - Ryszard Kukliński niczego od nich by nie przyjął, bo on kochał wojsko, a Antoni Macierewicz je ośmiesza - oceniała Nurowska.

Poprzednia władza była dobra? - Każda władza ma jakieś grzechy, mam do nich mnóstwo pretensji, ale nie niszczyli wszystkiego w taki sposób - mówiła Nurowska. - Czym jesteśmy teraz? Jakimś skansenem.