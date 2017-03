Senator PiS chce oznaczać media z obcym kapitałem jak papierosy

- Tak jak na papierosach czytamy ostrzeżenia, że palenie powoduje choroby, tak w materiałach prasowych powinniśmy mieć informację o tym, że czytamy materiał propagandowy polityki niemieckiej - powiedział polityk. - Wtedy czytelnik sam mógłby wyrobić sobie właściwy stosunek do materiałów publicystycznych publikowanych przez podmioty o obcym kapitale - uważa senator Prawa i Sprawiedliwości, zastrzegając, że "to w pewnym sensie ironia, ale tłumaczy to o czym mówimy".

Jan Maria Jackowski jest zdania, że "kapitał ma narodowość". - W niemieckiej tradycji jest bardzo silnie zakorzeniona tendencja, aby instytucje publiczne realizowały cele polityki niemieckiej - powiedział, jako dowód przedstawiając brak informacji w niemieckich mediach o zdarzeniach z poprzedniego Sylwestra w Kolonii. - Niemcy pokazują swoje klasyczne poczucie wyższości i misji cywilizacyjnej, coś co swego czasu nazywało się Drang nach Osten - dodał senator.

Polityk PiS uważa, że list szefa Ringier Axel Springer Media AG Marka Dekana przyspieszy proces wdrażania ustawowych zmian na rynku mediów w Polsce. - (List - przyp. red.) uświadomił opinii publicznej, że to realne zagrożenie dla jakości naszej demokracji i jakości krwiobiegu informacyjnego, jakim jest system medialny w naszym kraju - zauważył Jackowski.

Cały wywiad można przeczytać na portalu Fronda.pl

Na środę w Sejmie zwołano nadzwyczajne posiedzenie komisji kultury i środków masowego przekazu, która zajmie się listem Marka Dekana.

W zeszłym tygodniu "Wiadomości" TVP podały, że szefostwo koncernu medialnego Ringier Axel Springer oczekuje od swoich dziennikarzy publikowania krytycznych ocen braku poparcia polskiego rządu dla Donalda Tuska w wyborze na szefa Rady Europejskiej. "Ideologie i prymitywne ideologie przegrały z wartościami i rozsądkiem. Wyłącznym zwycięzcą nie jest jednak Donald Tusk, tak jak Kaczyński nie jest jedynym przegranym. Razem z Tuskiem wygrali Polacy - wszyscy ci, którzy są dumni z przynależności do Unii Europejskiej (...). Co do przegranych w tym starciu, to obok Jarosława Kaczyńskiego znalazła się dobra reputacja Polski jako rzetelnego partnera" - napisał szef Ringier Axel Springer Media AG Mark Dekan do pracowników koncernu.

W Polsce RASM AG wydaje m.in. dziennik "Fakt", tygodnik "Newsweek Polska" i miesięcznik "Forbes". Od 2012 r. spółka kontroluje również Grupę Onet, wydawcę jednego z największych polskich portali internetowych.