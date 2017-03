Pięta: Wysoki wynik WOŚP dzięki pomocy PiS

Podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie ogłoszono ostateczny wynik 25. Finału WOŚP, który odbył się 15 stycznia. Szef Fundacji WOŚP Jerzy Owsiak poinformował, że zebrano ponad 105 mln 570 tys. 801 zł i 49 gorszy.

- Kochamy was bardzo, dziękujemy. Na tym właśnie polega Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, że dzieją się rzeczy niezwykłe - powiedział Owsiak.

Kwotę zgromadzoną przez WOŚP komentował w rozmowie z Super Expressem poseł PiS Stanisław Pięta.

- Bądźmy realistami. To, że trafiło tam więcej pieniędzy, to nie z powodu mojego wpisu na Twitterze, ale dlatego, że państwo polskie wspiera polskie rodziny. Otrzymują realną pomoc przez program 500 plus i to, że jest więcej pieniędzy po stronie konsumentów, przekłada się na wynik przedsięwzięcia pana Owsiaka - powiedział polityk.

Pięta uważa, że TVP podjęło dobrą decyzję, nie informując o zebranej kwocie. - Telewizja Polska zachowała się, moim zdaniem, właściwie. Myślę, że jej kierownictwo dostrzega te problemy, o których mówiłem (polityk mówił o promowaniu sekty Hare Kryszna czy urządzanie masowej konsumpcji piwa - red.) - ocenił poseł.

- Poza tym jest też tu ważne myślenie kategoriami pokolenia. Jedno doświadczenie mają ludzie, którzy walczyli z komuną, a inne ci, którzy ten system budowali - kontynuował Pięta.