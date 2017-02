Jarosław Kaczyński w sejmowej debacie: Jesteśmy panami

"Wyście blokowali Sejm, postępowaliście jak Samoobrona. Kiedy to robiła Samoobrona, to nie mieliście żadnych wątpliwości, że trzeba użyć siły, myśmy siły nie użyli, chociaż były wszelkie przesłanki prawne do tego, żeby jej użyć" - powiedział Jarosław Kaczyński do opozycji podczas debaty w Sejmie. Zadeklarował też, że PiS nie użyje siły.

Na uwagę z sali, że politycy PiS są "ludzkimi panami", Kaczyński powiedział:

"Tak, jesteśmy ludzkimi panami, bo jesteśmy panami, w przeciwieństwie do niektórych".

Wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego odbiła się na Twitterze szerokim echem. Były minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak skrytykował prezesa PiS za "pogardę" i "arogancję":

J.Kaczyński w Sejmie: "My jesteśmy panami!" Dawka pogardy i arogancji nawet jak na PiS nieprawdoodobna. — Tomasz Siemoniak (@TomaszSiemoniak) 22 lutego 2017

Do tych słów odniósł się też lider PO Grzegorz Schetyna. - To jest żałosne i tak naprawdę zawstydzające. Uważam, że nie można wypowiadać się w taki sposób, to ma najgorsze konotacje historyczne w takim stwierdzeniu, że naród panów, rasa panów - podkreślił.

Zdaniem Schetyny prezes PiS powinien przeprosić za te słowa. - Jestem zdziwiony, bo sposób w jaki mówił i co powiedział to jest hańba. Takich słów w polskim Sejmie jeszcze nie było - podkreślił.

- Grzegorz Schetyna w swoim wystąpieniu poniósł klęskę i się ośmieszył. Teraz atakując prezesa Jarosława Kaczyńskiego próbuje się ratować - oceniła rzeczniczka PiS Beata Mazurek.

Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej oceniła, że słowa wpisują się w ideę polityczną Jarosława Kaczyńskiego, a Adam Szłapka zamieścił zdjęcie z wystąpienia prezesa PiS:

Partia "Panów" rządzi "zwykłymi" ludźmi. To spójne z ideą PJK, że społeczeństwo jest nieświadome i niedoinformowane. @Nowoczesna — Katarzyna Lubnauer (@KLubnauer) 22 lutego 2017

"Tak jestesmy ludzkimi Panami" - Jarosław Kaczyński 22.02.2017 pic.twitter.com/lmvoWlLYGN — Adam Szłapka (@adamSzlapka) 22 lutego 2017

Słowa prezesa PiS skomentował też mecenas Roman Giertych:

Rasa panów- PiS. Rasa podludzi - niePiS. I wszystko układa się w logiczną całość. Kaczyński otworzył się! — Roman Giertych (@GiertychRoman) 22 lutego 2017

Wypowiedź komentowali też dziennikarze, w tym Jacek Nizinkiewicz z działu krajowego "Rzeczpospolitej":