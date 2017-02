Saryusz-Wolski z poparciem rządu na stanowisko szefa Rady Europejskiej?

Premier Beata Szydło sonduje inne kraje Unii Europejskiej w sprawie możliwości zastąpienia Donalda Tuska na stanowisku szefa Rady Europejskiej przez eurodeputowanego PO Jacka Saryusz-Wolskiego - podał wczoraj brytyjski dziennik "Financial Times".

"Polska usiłuje zmobilizować sprzeciw wobec reelekcji Donalda Tuska. Warszawa może wysunąć kandydata przeciwko obecnemu przewodniczącemu Rady Europejskiej" - informuje "FT" na stronach internetowych. Wskazuje przy tym, że podjęcie decyzji w sprawie drugiej kadencji Tuska planowane jest na przyszłotygodniowym szczycie szefów państw i rządów krajów UE w Brukseli.

- Nie mogę potwierdzić, że taka kandydatura jest, nie mogę też zaprzeczyć - powiedział w TVN24 Adam Bielan.

- Mogę jedynie powiedzieć, że gdyby doszło do takiej zmiany na stanowisku przewodniczącego RE, to przy wszystkich różnicach politycznych, które mnie dzielą z panem posłem przewodniczącym Jackiem Saryuszem-Wolskim, to byłaby to bardzo dobra zmiana, bo Jacek Saryusz-Wolski niewątpliwie góruje nad panem przewodniczącym Tuskiem, jeśli chodzi o znajomość problematyki europejskiej - dodał polityk PiS.