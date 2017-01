Co mówić w mediach? Wyciekła instrukcja dla polityków PiS

Centrala Prawa i Sprawiedliwości wysyła do swoich polityków instrukcje dotyczące komentowania bieżących spraw. "Brief specjalny do programów weekendowych 28-29.01.2017" wyciekł do mediów.

Jedna z instrukcji dotyczy medialnego ataku na Ministerstwo Obrony Narodowej. "Sprawę pana Misiewicza należy wyjaśnić, ale dziwi nas, że media traktują ten temat jak coś priorytetowego" - brzmi jeden z podpunktów.

"Opozycja zajmuje się medialnymi wrzutkami, bo nie ma pomysłu na Polskę" - czytamy dalej.

Wskazówki dotyczyły również zmian w regulaminie pracy Sejmu. "Na razie mamy do czynienia z medialnymi plotkami. Na pewno jakieś zmiany są potrzebne, by usprawnić prace Sejmu. Jest za wcześnie, by mówić w jakim kierunku pójdą zmiany. Kancelaria Sejmu również nie ma jeszcze żadnego projektu, trwają jedynie wewnętrzne analizy. O szczegóły należy pytać przedstawicieli Kancelarii. Tu decyzja należy do Marszałka"

Inny podpunkt dotyczy posła Platformy Obywatelskiej Sławomira Nitrasa. "Sejmowy celebryta zamiast pracować na sali posiedzeń albo w komisjach znowu bawi się elektronicznymi gadżetami i nagrywa osoby, które mogą przebywać w Sejmie (ochroniarz Prezesa PiS). Śledztwa posła Nitrasa są na poziomie śpiewów posłanki Muchy i prognoz pogody przygotowanych podczas Ciamajdanu przez PO. Poseł Nitras powinien wystąpić w "Tańcu z gwiazdami". Nitras prezentuje typowe dla PO podejście do wolności: czyli wolność, ale tylko dla nich. Sprawę obecności współpracownika Prezesa PiS wyjaśniła już Kancelaria Sejmu" - czytamy w instrukcji.

Wśród innych poruszanych kwestii jest między innymi: medyczna marihuana, reforma edukacji, afera reprywatyzacyjna czy działania policji i prokuratury w sprawie protestów.