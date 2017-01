Poseł PiS służył w pułku, który pacyfikował stoczniowców

Jak ustalili dziennikarze Faktu, którzy dotarli do akt polityka w IPN, w październiku 1969 roku Krasulski rozpoczął zasadniczą służbę wojskową, a w lecie 1970 roku, po uzyskaniu stopnia kaprala postanowił zostać zawodowym wojskowym. Jako taki służył w 1. Warszawskim Pułku Czołgów z Elbląga.

To właśnie ten pułk w grudniu 1970 roku pacyfikował stoczniowców na Wybrzeżu.

Jak pisze poseł na swojej stronie internetowej, "w latach 70-tych aktywnie uczestniczył w wiecach i demonstracjach w Stoczni Gdańskiej i Trójmieście".

Wypytywany przez "Fakt" Krasulski przyznał, że służył w tej formacji, ale nie strzelał do robotników, bo w czasie pacyfikacji "odmówił wyjazdu i został w koszarach".

Fakt spytał o prawdopodobieństwo takiej odmowy historyków czasów PRL. I szef warszawskiego oddziału IPN prof. Jerzy Eisler, i prof. Antoni Dudek wykluczają, by taka odmowa była możliwa.

- Taki ktoś błyskawicznie straciłby pracę i zostałoby to odnotowane w jego aktach. Dla mnie to brzmi jak bujda z chrzanem! – mówi cytowany rzez Fakt.pl prof. Dudek.

Krasulski służył w wojsku do 1976 roku. Doszedł do stopnia plutonowego, ale wkrótce potem został zdegradowany do stopnia szeregowca i wyrzucony z armii. Dlaczego - tego dziennikarzom nie wyjaśnił.

W 1981 roku Krasulski zaangażował się w działalność opozycyjną, w tym samym roku został skazany za organizację nielegalnego strajku.

W 1989 roku, jak podaje Fakt.pl, Krasulski "pomógł Jarosławowi Kaczyńskiemu zdobyć mandat senatora. Do dzisiaj prezes PiS jest mu za to wdzięczny" - pisze gazeta.

