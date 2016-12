Marek Kuchciński: Kontynuacja posiedzenia Sejmu była w pełni zgodna z konstytucją i regulaminem Sejmu

Kuchciński: Kontynuacja posiedzenia Sejmu zgodna z konstytucją i Regulaminem Sejmu

Marszałek Kuchciński powiedział na konferencji prasowej, że na skutek zablokowania mównicy sejmowej przez posłów opozycji i uniemożliwienia obrad, podjął decyzję o kontynuacji posiedzenia w Sali Kolumnowej.

- Wynikało to z konstytucyjnych uprawnień marszałka oraz obowiązków posłów - podkreślił Marek Kuchciński. Dodał, że w związku z przeniesieniem posiedzenia pojawiło się wiele pytań, do których zamierza się odnieść.

- Marszałek ma wynikający z konstytucji i Regulaminu Sejmu obowiązek, by podczas posiedzenia poświęconego konkretnej kwestii nie dopuszczać do wypowiedzi odbiegających od tematu, którym w piątek był budżet na 2017 rok. Wypowiedzi nie mogą być oderwane od meritum sprawy, a tak zachowywali się posłowie opozycji. ich działania przyjęły formę demonstracji i okupacji mównicy, uniemożliwiając głosowania, dlatego musiałem podjąć decyzję o kontynuacji obrad w innej sali - wyjaśnił Marek Kuchciński.



Marszałek powiedział, że mógł poprosić o pomoc straż marszałkowską. - Ne wybrałem tego rozwiązania. Dlatego podjąłem decyzję o przeniesieniu obrad Sejmu, by zachować powagę Sejmu - powiedział marszałek.



Wyjaśnił, że 16 grudnia w Sali Kolumnowej Sejm uchwalił ustawy zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. - W głosowaniu brało udział ponad 230 posłów, czyli konstytucyjna większość. Posłowie zostali powiadomieni o kontynuacji obrad Sejmu w Sali Kolumnowej SMS-ami oraz komunikatem na ekranie w sali posiedzeń Sejmu - powiedział Marek Kuchciński.



Marszałek podkreślił, że każdy mógł wejść do Sali Kolumnowej. - Zapewniony był przekaz telewizyjny. Każda część obrad była transmitowana i jest możliwa do odtworzenia - przyznał Marek Kuchciński.

- Podjąłem decyzję o zarządzeniu głosowania poprzez podniesienie ręki i obliczanie głosów przez posłów sekretarzy. Uznać należy, że głosowania zostały przeprowadzone zgodnie z art. 188 ust. 3 Regulaminu Sejmu - powiedział marszałek Sejmu. - Kontynuacja posiedzenia Sejmu była w pełni zgodna z konstytucją i Regulaminem Sejmu - dodał.

Karczewski: Do 6 stycznia przedstawimy nowe zasady pracy dla dziennikarzy

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski powiedział, że Senat przyjmował i przyjmuje ustawy, które wpłynęły ostatnio z Sejmu. - Część ustaw już wczoraj przyjęliśmy. Cieszy mnie, że senatorowie PO zrozumieli, że obstrukcja, przedłużanie obrad, jest niepotrzebne i nieskuteczne i w spokoju uchwaliliśmy te ustawy. O 13 mamy ostatnie głosowanie - powiedział marszałek Senatu.



Stanisław Karczewski przypomniał, że dwukrotnie spotkał się z dziennikarzami po to, by wyjaśnić i porozmawiać o pracy dziennikarzy w Sejmie i Senacie.

- Nie było naszym zamiarem, by ograniczyć dostęp dziennikarzy do prac parlamentarnych posłów i senatorów. Dostęp był i będzie. Chcemy polepszyć warunki pracy poprzez wybudowanie centrum prasowego. Będzie tam można w dobrych warunkach przeprowadzić wywiady z politykami, pracować, mieć dostęp do internetu i komputerów. Będzie tam pokój socjalny - poinformował marszałek Senatu.



Podkreślił, że żadne dokumenty nie zostały podpisane, ani nie zostało nic ustalone, co ograniczałoby pracę dziennikarzy. - Ustaliliśmy, ze te warunki, które obowiązywały, dalej obowiązują - powiedział Karczewski. - Do 6 stycznia przedstawimy nowe warunki pracy z marszałkiem Kuchcińskim i będziemy wtedy z dziennikarzami o tym rozmawiać - dodał.