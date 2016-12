Michał Dworczyk: Nie twórzmy wizji, że wszyscy kłamią

Szef MSZ Witold Waszczykowski poinformował dziś rano, że rząd nie będzie w stanie finansować w takim wymiarze, jak obecnie, telewizji Biełsat. - Być może jest tak, że jest w tej chwili jakiś pomysł na modyfikację – komentował Dworczyk. - Trudno mi sobie wyobrazić, żeby projekt Biełsatu został zlikwidowany – dodał.

Poseł mówił, że jest członkiem zespołu parlamentarnego demokratyzacji Białorusi i razem z innymi parlamentarzystami spróbuje interweniować u szefa resortu dyplomacji.

Drugim wątkiem rozmowy było głosowania ustawy budżetowej i dezubekizacyjnej, które odbyło się 16 grudnia, a co do których opozycja ma wątpliwości czy odbyły się legalnie. - Jeżeli chodzi o uchwalenie tych ustaw, nasze stanowisko jest niezmienne. Trudno znaleźć podstawę prawną, aby powtórzyć głosowanie, tylko dlatego, że nie podoba się to opozycji.

Poseł Dworczyk zapewniał, że niemożliwe jest powtórzenie głosowań, bo nie ma do tego podstaw prawnych. - Regulamin pozwala na reasumpcję głosowania, tylko w przypadku, gdy posiedzenie się nie zakończyło – wyjaśniał polityk PiS. - Zakwestionować można wszystko, tylko proponuję brać odpowiedzialność za słowa.

- Jeżeli mówimy o trzymaniu się regulaminu Sejmu, to te warunki zostały spełnione – twierdzi Dworczyk. - Nie twórzmy jakiejś wizji, że wszyscy oszukują, wszyscy kłamią – dodał.

Zdaniem gościa, okupowanie sali plenarnej przez część posłów opozycji obniża prestiż parlamentu. - Jestem parlamentarzystą i chciałbym, żeby izba nie trwoniła swojej powagi – mówił poseł PiS.

- PiS wykonał pierwszy ruch, Jarosław Kaczyński przedstawił propozycję – mówił gość, pytany czy jest pomysł na wyjście z impasu. - Musimy zacząć rozmawiać, ale nie przez media. Jeżeli propozycje są krytycznie oceniane przez opozycję, to chcemy usłyszeć inne propozycje. Statystyczny Polak nie interesuje się tym, że 15 posłów w sali sejmowej je pasztet świąteczny.

Dworczyk powiedział, że nadchodzący rok będzie ważny dla komisji obrony narodowej. Wyjaśnił, że zacznie działać Obrona Terytorialna oraz dojdzie do zakupu systemu rakietowego, którym prawdopodobnie będzie „Patriot”.