Krystyna Pawłowicz: Dzieci postkomunizmu chcą obalić rząd

Pawłowicz odnosi się w ten sposób do apelu, jaki pojawił się na stronie Koduj24.pl. Jego autorzy wzywają do demonstrowania na ulicach 13 grudnia przeciwko "aroganckiej wszechwładzy PiS".

"Dziś nadeszła chwila, by wypowiedzieć posłuszeństwo tej władzy. 13 grudnia wyjdźmy na ulice wszystkich polskich miast i miasteczek" - czytamy w apelu.

Pawłowicz odnosząc się do jego treści ocenia, że to "dzieci postkomunizmu nie przyjmują do wiadomości wyników ostatnich wyborów".

"Rękami wprowadzanych w błąd Polaków, których chcą użyć jako swe tarcze i tarany, chcą obalić 13 XII na ulicach obecny legalny rząd i inne legalne polskie władze" - pisze posłanka PiS.

"Nie dajmy im się kolejny raz wykiwać" - apeluje Pawłowicz. Po czym dodaje, że "w grupce prowokatorów jest m.in. poseł (Ryszard) Petru, który nawet nie zna dobrze polskiego języka, polskiej historii, podstaw polskiej tradycji ani kultury, a nawet nie potrafi wypełnić przekazu bankowego".