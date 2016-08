Joanna Lichocka straciła prawo jazdy za szybką jazdę

Lichocka na swoim profilu na Facebooku zamieściła zdjęcie ulicy Wirażowej w Warszawie. Przypomniała, że na ulicy ciągnącej się między płotem lotniska a drogi ekspresowej S79 obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h.

"Zdarzyło mi się o tym niestety zapomnieć. I tam właśnie, onegdaj, miły pan policjant bardzo uprzejmie, niemniej dobitnie mi ten fakt przypomniał oraz… zatrzymał moje prawo jazdy. Udało mi się bowiem w to niedzielne popołudnie na pustej prostej trasie rozpędzić do 101.." - napisała posłanka PiS w poście.

Joanna Lichocka we wpisie zwróciła się do internautów z pytaniem, czy na ulicy Wirażowej ograniczenie prędkości nie powinno zostać zwiększone do 80 km/h.

Posłanka przeprosiła wyborców i obiecała poprawę: "Obiecuję w przyszłości poprawę – będę tą drogą jeździć wolniej (choćby kusiło). Na dniach zapadnie decyzja administracyjna o zawieszeniu moich uprawnień na trzy miesiące".

Fragment postu Joanny Lichockiej na Facebooku: