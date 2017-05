Kursy reedukacyjne dla kierowców na nowych zasadach od czerwca 2018

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, kierowcy posiadający prawo jazdy nie dłużej niż 12 miesięcy nie mogą przekroczyć 20 punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego. Po przekroczeniu dopuszczalnego limitu bezwzględnie tracą uprawnienia. Natomiast kierowcy posiadający prawo jazdy powyżej roku, mogą zgromadzić maksymalnie 24 punkty. Ci którzy przekroczą ten limit, zostaną skierowani na egzamin sprawdzający kwalifikacje. W praktyce polega to na ponownym zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego na prawo jazdy.

Kierowcy doświadczeni, posiadający prawo jazdy dłużej niż 12 miesięcy, mogą skorzystać z kursu redukującego punkty. Kurs ten można odbyć raz na pół roku i dzięki niemu zredukować swój dorobek o 6 punktów.

W przyszłym roku ma się to zmienić. W tej sprawie z interpelacją do ministra infrastruktury wystąpił poseł Platformy Obywatelskiej Paweł Olszewski.

W jego biurze poselskim pojawił się pan Edmund, który jest kierowcą zawodowym z kilkudziesięcioletnim stażem. Jak opisuje parlamentarzysta, kierowca w niejasnych okolicznościach został ukarany wysokim mandatem i 12 punktami karnymi, co spowodowało przekroczenie granicy 24 punktów i konieczność ponownego zdobywania uprawnień do kierowania pojazdów, co wiąże się z ogromnymi i dla wielu osób nieosiągalnymi, kosztami oraz czasem, w którym nie mają oni możliwości wykonywania zawodu. - Możliwość odbycia kursu reedukacyjnego na nowych zasadach jest dla Pana Edmunda możliwością na powrót do pracy i zdobywania środków na życie. Problem ten dotyczy tysięcy kierowców w całej Polsce – zwrócił uwagę poseł.

Odpowiadający na interpelację wiceminister infrastruktury Jerzy Szmit poinformował, iż zgodnie z ustawą z 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw, obecnie obowiązujące zasady odbywania kursów reedukacyjnych zostają niezmienione do 3 czerwca 2018 r. Po tej dacie kursy w dotychczasowej formie nie będą już możliwe.

Jak zaznacza Szmit, ustawodawca nie rezygnuje z nich całkowicie, ponieważ od 4 czerwca 2018 r., jeśli na koncie kierowcy pojawi się więcej niż 24 punkty, zostanie on skierowany przez właściwego starostę na kurs reedukacyjny poświęcony bezpieczeństwu ruchu drogowego prowadzony w formie wykładów oraz zajęć warsztatowych. Taka sama procedura przewidziana będzie dla kierowcy, który popełnił w okresie próbnym co najmniej dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Kursy za odpowiednią opłatą będą prowadzane przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Osoba skierowana na kurs będzie zobligowana do jego odbycia w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji administracyjnej o skierowaniu na kurs reedukacyjny. Następnie kierowca będzie musiał przedstawić w starostwie zaświadczenie o ukończeniu przedmiotowego kursu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu na kurs. Jeśli w ciągu kolejnych pięciu lat kierowca przekroczy limit 24 punków ponownie, prawo jazdy zostanie odebrane i trzeba będzie starać się o nie od nowa.

Jerzy Szmit wyjaśnił, iż przesunięcie w czasie możliwości odbycia kursów reedukacyjnych na nowych zasadach związane jest z opóźnieniami uruchomienia Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK 2.0). - Termin uruchomienia systemu został zmieniony pod wpływem audytu przeprowadzonego na zlecenie rządu, który wykazał opóźnienia w jego budowie oraz niedostosowanie wszystkich potrzebnych przepisów. Harmonogram wdrożenia nowego systemu informatycznego, został opublikowany na stronie Ministerstwa Cyfryzacji – podał wiceminister.

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, iż w 2016 roku sporządzono 7456 wniosków o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji oraz zatrzymano 2019 praw jazdy na skutek przekroczenia 24 punktów karnych. W analogicznym okresie sporządzono 429 wniosków o cofniecie uprawnień oraz zatrzymano 118 praw jazdy przy przekroczeniu limitu 20 punktów (kierowcy posiadający prawo jazdy nie dłużej niż 12 miesięcy).