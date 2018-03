Sąd: policja podjechała za blisko, mandatu nie będzie

Zbliżenie się przez radiowóz dokonujšcy pomiaru prędkoœci do auta kontrolowanego spowodowało, że sšd uznał pomiar za wadliwy i uniewinnił kierowcę.

Zapadł kolejny wyrok sšdu, w którym zakwestionował on prawidłowoœć pomiaru prędkoœci dokonanego policyjnym wideorejestratorem.

Poniżej dalsza częœć artykułu

W ostatnim czasie na łamach portalu "Rzeczpospolitej" opisywaliœmy trzy orzeczenia dotyczšce policyjnego pomiaru prędkoœci korzystne dla ukaranych kierowców. W grudniu Sšd Rejonowy w Œwidwinie odmówił wszczęcia postępowania przeciwko kierowcy, którego wykroczenie zostało zmierzone Iskrš 1. Wczeœniej Sšd Rejonowy Lublin-Zachód stwierdził z kolei, że rejestrowana przez PolCam œrednia prędkoœć jest prędkoœciš radiowozu, a nie pojazdu kontrolowanego.

W najnowszym orzeczeniu, Sšd Rejonowy Katowice-Wschód uniewinnił kierowcę, który miał w terenie niezabudowanym przekroczyć dopuszczalnš prędkoœć o 37 km/h. W miejscu, gdzie policjanci dokonali pomiaru obowišzuje ograniczenie prędkoœci do 70 km/h. Tymczasem według dokonanego pomiaru kierowca miał jechać z prędkoœciš 107 km/h.

Kierowca zarówno w toku postępowania wyjaœniajšcego jak i przed sšdem nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Przyznał, że faktycznie w czasie i miejscu opisanym w zarzucie prowadził samochód, jednak jak zapewnił, poruszał się z prędkoœciš dozwolonš. Dodał, iż jego auto wyposażone jest w system rozpoznawania znaków, który automatycznie dostosowuje prędkoœć, do wynikajšcej ze znaków drogowych.

Sšd w Katowicach (sygn. akt III W 34/17) uznał wyjaœnienia kierowcy w zakresie w jakim kwestionował przekroczenie dopuszczalnej prędkoœci za wiarygodne i go uniewinnił.

O takim rozstrzygnięciu zadecydowała opinia biegłego. Najistotniejszy okazał się błšd pomiaru przebytej drogi podczas pomiaru.

Biegły opisujšc charakterystykę badanego urzšdzenia zwracał szczególnš uwagę, że najważniejszym czynnikiem wpływajšcym na dokładnoœć pomiaru jest zachowanie takiej samej odległoœci pomiędzy pojazdami (tj. pojazdem którego prędkoœć jest mierzona i pojazdem, w którym zainstalowany jest prędkoœciomierz) na poczštku i na końcu pomiaru (opinia k. 125). Tymczasem w œwietle opinii biegłego, okolicznoœciš niewštpliwš było, iż ów podstawowy warunek prawidłowoœci pomiaru nie został spełniony w niniejszym przypadku. Biegły analizujšc dowodowe nagranie z prędkoœciomierza kontrolnego stwierdził bowiem, iż wymiar poprzeczny sylwetki kontrolowanego pojazdu na tym nagraniu zwiększa się w trakcie pomiaru o około 2,4% (biegły wskazał, iż ustalił to mierzšc wyœwietlany obraz na ekranie (...)). Oznacza to więc, że w trakcie dokonywania pomiaru pojazd, którym poruszali się funkcjonariusze policji zbliżył się do pojazdu obwinionego, a zatem przebył w tym samym czasie większš drogę niż pojazd obwinionego – ergo poruszał się z większš prędkoœciš niż pojazd obwinionego.

Sšd uznał, iż w œwietle powyższej opinii biegłego brak było możliwoœci przyjęcia za podstawę ustaleń obcišżajšcych obwinionego pomiaru dokonanego za pomocš urzšdzenia (...). To co zdołano bowiem ustalić ponad wszelkš wštpliwoœć, to fakt, że podczas przedmiotowego pomiaru nie spełniono kluczowego warunku zachowania stałej odległoœci od kontrolowanego pojazdu. Co więcej, ustalono że w trakcie pomiaru odległoœć między radiowozem a pojazdem obwinionego uległa zmniejszeniu, a zatem obwiniony niewštpliwie poruszał się z prędkoœciš niższš niż wskazane przez prędkoœciomierz 107 km/h. Jednoczeœnie niemożliwe okazało się precyzyjne i weryfikowalne w sposób naukowy okreœlenie prędkoœci z jakš faktycznie poruszał się obwiniony w oparciu o obliczenie sumy błędów pomiarowych. Jak przy tym zaznaczono, błšd wynikajšcy ze zmiany odległoœci między pojazdami jest tym bardziej znaczšcy, im krótszy jest odcinek pomiarowy. - Tymczasem w realiach niniejszej sprawy pomiaru dokonano na jednym z najkrótszych możliwych na tym urzšdzeniu odcinków pomiarowych - bo wynoszšcym zaledwie 100 m – zauważono w uzasadnieniu.

Na marginesie, sšd zwrócił uwagę, iż jest rzeczš paradoksalnš, że zgodnie z treœciš § 21 ust. 2 Rozporzšdzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r., wartoœć błędów granicznych przyrzšdu pomiarowego nie może przekraczać 3% dla prędkoœci powyżej 100km/h (i ą 3 km/h - dla prędkoœci do 100 km/h). - Tymczasem okolicznoœć, że elementem układu pomiarowego staje się człowiek, który w sposób całkowicie subiektywny ma dokonywać pomiaru jednego z kluczowych parametrów, sprawia że osišgnięcie takie wymaganej przez Rozporzšdzenie precyzji pomiaru staje się w realnym użytkowaniu co najmniej wštpliwe jeœli nie iluzoryczne – wskazał sšd.