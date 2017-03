Prawo jazdy na quada - kto może kierować quadem

W podkrakowskich Mogilanach 14-latek śmiertelnie potrącił quadem 72-letniego mężczyznę. To ostatni, ale nie jedyny tragiczny wypadek z tego rodzaju pojazdem.

– Quady przestały się kojarzyć z jazdą po lasach i polach. Coraz częściej dzieci dojeżdżają nimi do szkoły. Problem w tym, że robią to bez przygotowania – mówi Krzysztof Walewski, instruktor nauki jazdy i organizator ekstremalnych przejażdżek nimi.

Dodaje jednak, że niestety, mało osób zdaje sobie sprawę, że jazda na quadzie wymaga bardzo dużych umiejętności. Co to jest quad? Według prawa drogowego quad to czterokołowiec dzielący się na dwa typy: lekki i zwykły.

Do pierwszej grupy należą lekkie i małe quady. Natomiast czterokołowiec zwykły to pozostałe quady oraz pojazdy samochodowe o masie własnej przekraczającej 400 kg (przewóz osób) lub 550 kg (przewóz rzeczy). Oprócz tego trzeba wyjaśnić, co to jest czterokołowiec. Lekki czterokołowiec to pojazd, którego masa całkowita nie przekracza 350 kg, a prędkość maksymalna jest niższa niż 45 km/h.

Żeby kierować czterokołowcem lekkim, trzeba posiadać prawo jazdy kategorii AM. Z tymi uprawnieniami można również poruszać się motorowerem. Kategorię AM można uzyskać, mając skończone 14 lat. Warto pamiętać, że ci, którzy ukończyli 18 lat przed 19 stycznia 2013 r. – wtedy wprowadzono kategorię AM – choć mogą prowadzić motorowery bez kategorii AM, to nawet lekkich quadów – nie.

Co zrobić, kiedy quad jest cięższy niż 350 kg? W tym przypadku trzeba posiadać uprawnienia kategorii B1. Takie prawo jazdy można zrobić dopiero po ukończeniu 16 lat. Do prowadzenia ciężkich quadów wymaga się kat. B1 lub B.

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że za złamanie przepisów grożą całkiem surowe kary. I tak, 500 zł za brak prawa jazdy i 300 zł za brak wymaganej kategorii prawa jazdy.

Według przepisów każdy quad musi posiadać homologację, tablicę rejestracyjną i polisę OC. Dopiero po spełnieniu tych warunków może, zgodnie z prawem, wyjechać na drogę.

Konsekwencje finansowe posiadacza quada bez polisy OC są poważniejsze w przypadku wyrządzenia szkód innym osobom. Wtedy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci poszkodowanemu należne odszkodowanie. Jednak wypłacona kwota rekompensaty podlega zwrotowi przez nieubezpieczonego sprawcę i może być dużo wyższa niż kara za brak OC.

Gdzie można poruszać się quadem? Otóż jazda w lesie dozwolona jest tylko drogami publicznymi i oznaczonymi. Innymi do lasów nie wolno wjeżdżać. Za taką jazdę możemy zapłacić nawet 1 tys zł kary. Dużo wyższe kary grożą za wjazd na teren parków narodowych i krajobrazowych. Dla pojazdów silnikowych zamknięte są też plaże. Zasady zachowania się na quadzie zależą też od tego, czy kierujący podróżuje sam czy z pasażerem. Np. w razie przewożenia dziecka w wieku siedmiu lat prędkość quada nie może przekraczać 40 km/h. Zarejestrowanym i ubezpieczonym czterokołowcem można poruszać się po każdej drodze publicznej, strefie zamieszkania lub strefie ruchu, zabroniona jest jednak jazda po odcinkach dróg oznaczonych jako autostrady i drogi ekspresowe.