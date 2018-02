Prawo jazdy: oblegane kursy na starych zasadach

To ostatni dzwonek by zapisać się na kurs na starych zasadach. W szkołach nauki jazdy widać duży ruch.

Najpopularniejsze oœrodki szkolenia kierowców w całej Polsce przeżywajš oblężenie. - Mamy na kursach o 30 proc kandydatów więcej - usłyszeliœmy w kilkunastu z nich. W ponad połowie uruchomiono dodatkowe zajęcia, gdzieniegdzie zorganizowano dodatkowe grupy. Eksperci twierdzš, że to dopiero poczštek. Na wzmożony ruch egzaminacyjny szykujš się powoli Wojewódzkie Oœrodki Ruchu Drogowego, w których kandydaci na kierowców zdajš egzaminy na prawo jazdy. To bowiem do nich trafi fala, która dziœ utknęła na kursach.

Poniżej dalsza częœć artykułu

- Zawsze, kiedy zbliżał się termin wejœcia w życie zmian dla kierowców przeżywaliœmy egzaminacyjny boom. Bywało, że zatrudnialiœmy dodatkowych egzaminatorów a na termin egzaminu czekało się tygodniami - usłyszeliœmy w Warszawie i Krakowie. Wyglšda na to, że tak będzie też tej wiosny.

Bojš się próby

Skšd to zainteresowanie? Otóż 4 czerwca 2018 r. wejdš w życie rewolucyjne zmiany. Pojawiš się przepisy, które wprowadzš między innymi okres próbny dla młodych kierowców. I właœnie tej zmiany najbardziej obawiajš się kandydaci.

- Wcale mnie to nie dziwi. Im więcej słyszš o konsekwencjach, jakie za sobš niesie, tym strach jest większy. A ten powoduje mobilizację. Stšd coraz większa liczba kursantów - mówi Rz Tomasz Matuszewski, rzecznik instruktorów i wykładowców.

Skšd ten strach?

W okresie próbnym nie będzie można popełnić więcej niż dwóch wykroczeń drogowych. Jeœli jednak kierowca je popełni to okres próbny decyzjš administracyjnš zostanie wydłużony o kolejne 2 lata. Na tym nie koniec. W tym czasie kierowcę będš obowišzywały też indywidualne ograniczenia prędkoœci. W obszarze zabudowanym będš wynosiły 50 kilometrów na godzinę, bez względu na rodzaj drogi. Poza obszarem zabudowanym będzie to 80 kilometrów na godzinę, a na autostradach 100 kilometrów na godzinę. Warto przypomnieć, że kierowca, który po czerwcu straci prawo jazdy i będzie zmuszony zdawać egzamin na nowych zasadach także zostanie poddany próbie - identycznej jak ci, co zdajš po raz pierwszy.

Kolejna zmiana przewiduje, że prowadzone przez nich samochody przez 8 miesięcy będš musiały być oznaczone nalepkš z zielonym liœciem klonowym (i to bez względu na to kto jest ich właœcicielem, wystarczy, że młody kierowca wsiada za jego kierownicę) .

Wolš taniej

Okres próbny, listek na szybie - nie tylko to przeraża przyszłych kierowców. Będš musieli także głębiej sięgnšć do portfela. Wraz z nowymi przepisami zostanie bowiem wprowadzone dodatkowe szkolenie.

- Między czwartym a ósmym miesišcem posiadania prawa jazdy każdy nowy kierowca będzie musiał przejœć szkolenie na płycie poœlizgowej - mówi Matuszewski.

Mowa tu o jednej godzinie jazdy oraz 2 godzin teorii w wojewódzkim oœrodku ruchu drogowego. Ma ono kosztować łšcznie ok. 300 zł.

- Nic więc dziwnego, że w ostatnich miesišcach przed wejœciem w życie takich przepisów wszyscy ruszyli do oœrodków. – To ostatnie miesišce by zdšżyć – zauważa Janusz Kšdziela, egzaminator na prawo jazdy. Największy ruch jest wœród zainteresowanych kat. B (samochód osobowy).

Z zapasem

– Kandydaci biorš pod uwagę fakt, że mogš nie zdać za pierwszym razem więc ruszyli do oœrodków szkolenia by mieć mały zapas czasowy na poprawkę egzaminu – mówi Kšdziela.

Szkoły szybko się zorientowały, że zainteresowanie roœnie, i tam gdzie trzeba organizujš dodatkowe grupy na kursach.

Artur Maliński właœciciel szkoły nauki jazdy w Małopolsce, mówi, że w marcu z powodu liczby chętnych wprowadzi dwa dodatkowe kursy nauki jazdy – na kat. B.

Czy ci, którzy jeszcze nie zapisali się na kurs, majš szansę zdobyć prawo jazdy na starych zasadach? Z tym może być problem.

– Liczymy się z tym, że największy tłok będzie pod koniec kwietnia i w maju – dodaje Kšdziela.

Wojewódzkie oœrodki ruchu drogowego nie kryjš zadowolenia z większego zainteresowania – na rosnšcej liczbie zainteresowanych więcej zarobiš. A od dawna narzekały na coraz mniejszš liczbę kandydatów na kierowców.

Szkoły też się cieszš. W 2013 r. kiedy wchodziła nowa formuła egzaminu na prawo jazdy, zmniejszyła się liczba chętnych na prawo jazdy, a wiele szkół podpadło w kłopoty finansowe. Wiele wręcz zniknęło z rynku.

A jak wyglšda dziœ zdawalnoœć na prawo jazdy kat B? Sprawdziliœmy w trzech miejscach w Warszawie.

I tak tydzień temu na ul Odlewniczej 35 proc osób zdało praktykę i 56 proc teorię. W miejscu egzaminowania na Bemowie - 31 proc zdało praktykę i 58 proc teorię.