Sąd: mandat z nowego wideorejestratora do kosza

Zapadł kolejny wyrok sšdu, w którym zakwestionował on prawidłowoœć pomiaru prędkoœci dokonanego policyjnym wideorejestratorem.

W ostatnim czasie na łamach portalu "Rzeczpospolitej" opisywaliœmy dwa orzeczenia dotyczšce policyjnego pomiaru prędkoœci korzystne dla ukaranych kierowców.

W grudniu Sšd Rejonowy w Œwidwinie odmówił wszczęcia postępowania przeciwko kierowcy, którego wykroczenie zostało zmierzone Iskrš 1. Wczeœniej Sšd Rejonowy Lublin-Zachód stwierdził z kolei, że rejestrowana przez PolCam œrednia prędkoœć jest prędkoœciš radiowozu, a nie pojazdu kontrolowanego.

W Polsce nie obowišzuje co prawda prawo precedensu, ale trzeba odnotować, iż w œrodę w Sšdzie Rejonowym Katowice Wschód (sygn. akt III W 34/17) zapadł kolejny wyrok, który może œwiadczyć o nowym podejœciu sędziów do mandatów wystawianych za przekroczenie prędkoœci.

Sprawę opisał lokalny portal katowicedzis.pl. Jak czytamy, pewien czytelnik tego portalu, został zatrzymany przez nieoznakowanš vectrę. Policjanci uznali, że przekroczył prędkoœć. Co prawda na nagraniu wideorejestratora widać było włšczone œwiatła hamowania (co możecie zobaczyć na zdjęciu powyżej), ale wideorejestrator wskazywał prędkoœć znacznie przekraczajšcš dozwolone w tamtym miejscu 70 km/h. Kierowca nie zgodził się na ukaranie go mandatem i sprawa trafiła do sšdu.

Sšd ustalił, że nowe urzšdzenia policji (a do takich należał wideorejestrator z vectry) sš używane na podstawie homologacji. Ale homologacja to tylko potwierdzenie, że urzšdzenie spełnia normy techniczne i działa poprawnie. Wideorejestrator powinien jeszcze odpowiadać obowišzujšcym przepisom. A tak nie było. Biegły stwierdził, że suma błędów urzšdzenia znacznie przekracza maksymalny pułap błędów okreœlony w odpowiednim rozporzšdzeniu.

Jak podaje portal, sšd stwierdził również, że wideorejestrator wcale nie mierzył prędkoœci samochodu, którego kierowca miał popełnić wykroczenie. Mierzył on prędkoœć radiowozu.

- Wyrok nie może opierać się na przypuszczeniach, lecz na faktach. Dlatego kierowca został uniewinniony - konkluduje lokalny portal.