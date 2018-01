Sąd: zakaz prowadzenia szkoły nauki jazdy za brak dowodu rejestracyjnego

Starosta może zakazać prowadzenia oœrodka nauki jazdy, gdy pojazdy nie majš dowodu rejestracyjnego z aktualnymi badaniami technicznymi. Od ich stanu może bowiem zależeć życie i zdrowie uczestników ruchu drogowego.

Alarmujšce sš informacje o pijanych kursantach i instruktorach. Niepokój budzš też wyniki kontroli w oœrodkach szkolenia kierowców, w tym stan techniczny pojazdów używanych do jazd szkoleniowych. Takim pojazdem był w oœrodku szkolenia kierowców w jednym z miast na południu Polski samochód ciężarowy MAN. Wyrok w tej sprawie jest nieprawomocny, a ostateczne rozstrzygnięcie będzie należeć do Naczelnego Sšdu Administracyjnego, nie podajemy więc nazwy oœrodka. Ważne jest, że wspomniany samochód był w tym oœrodku jedynym używanym do jazd szkoleniowych dla kandydatów na prawo jazdy kategorii C i CE.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Zgodnie z przepisami ustawy o kierujšcych pojazdami prowadzenie nauki jazdy jest dozwolone pod warunkiem m.in. posiadania i okazania w czasie kontroli dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierajšcego wpis o badaniach technicznych.

W trakcie kontroli przeprowadzonej przez funkcjonariuszy policji i pracownika wydziału komunikacji stwierdzono, że właœciciel oœrodka nie ma dowodu rejestracyjnego MAN. Michał Z. (dane zmienione) oœwiadczył, że ma go brat, który też prowadzi oœrodek szkolenia kierowców w tym samym mieœcie. Okazał jedynie zaœwiadczenie o ważnym badaniu technicznym i kserokopię dowodu rejestracyjnego.

Starosta zażšdał więc przedstawienia dowodu rejestracyjnego od brata. Na oryginale dowodu nie było jednak żadnych wpisów dotyczšcych badań technicznych. Starosta uznał więc, że nieposiadanie przez Michała Z. dowodu rejestracyjnego oraz brak adnotacji o badaniu technicznym samochodu jest wystarczajšcš przesłankš stwierdzenia, że pojazd nie spełnia warunków wymaganych do szkolenia kandydatów na kierowców. W konsekwencji orzekł o zakazie prowadzenia przez Michała Z. oœrodka szkolenia kierowców i skreœleniu z rejestrów przedsiębiorców prowadzšcych taki oœrodek.

W uzasadnieniu starosta wyjaœnił, że samochód ciężarowy MAN nie spełnia wymagań do prowadzenia nauki jazdy na kategorie C i CE. Mimo to jest wcišż jedynym pojazdem przeznaczonym i wielokrotnie wykorzystywanym przez Michała Z. do jazd szkoleniowych instruktorów z kursantami. Narusza to rażšco ustawowe przepisy okreœlajšce wymagania, jakie muszš spełnić pojazdy używane w szkoleniach na prawo jazdy.

Samorzšdowe kolegium odwoławcze zaakceptowało decyzję i argumenty starosty, a Wojewódzki Sšd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę Michała Z. Sšd stwierdził, że wpis stwierdzajšcy aktualne spełnienie wszystkich ustawowych warunków nie może być zastšpiony innymi „czšstkowymi" dowodami, np. zaœwiadczeniem o przeprowadzonym badaniu technicznym. Zaœwiadczenie nie jest dokumentem stwierdzajšcym dopuszczenie pojazdu do ruchu. Jest nim wyłšcznie dowód rejestracyjny z adnotacjami o wyniku badań technicznych, które muszš być corocznie przeprowadzane przez stację kontroli pojazdów. Brak takiej adnotacji nie pozwala na uznanie, że dany pojazd spełnia wymagania stawiane pojazdom, którymi można prowadzić naukę jazdy. Michał Z. wielokrotnie ich nie dotrzymywał, prowadzšc szkolenia – orzekł sšd.

Te powtarzajšce się okolicznoœci oraz koniecznoœć zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego spowodowały zastosowanie tak daleko idšcych sankcji.

Sygnatura akt: III SA/Gl 603/17

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: d.frey@rp.pl