Niemiecki sąd: klientka może być nazywana klientem

Kobiety nie majš prawa do żeńskich form w formularzach – orzekł Federalny Trybunał Sprawiedliwoœci. Waleczna 80-latka, która złożyła skargę w tej sprawie, nie składa jednak broni.

Język drukowanych formularzy w Niemczech może pozostać męski. Federalny Trybunał Sprawiedliwoœci w Karlsruhe orzekł we wtorek (13.03.2018), że kobiety nie ponoszš szkody przez to, iż w kierowanych do nich pismach używa się zwrotu „Drogi Kliencie" zamiast „Droga Klientko". Trybunał odrzucił tym samym skargę złożonš przez klientkę kasy oszczędnoœciowej Sparkasse z niewielkiego Kraju Saary.

Autorka skargi, osiemdziesięcioletnia Marlies Kraemer, argumentowała, że czuje się pomijana przez męskie formy występujšce na formularzach takie jak „klient" czy „właœciciel konta", dlatego domagała się odpowiednich zmian. Kraemer powoływała się przy tym na niemieckš konstytucję gwarantujšca równoœć wszystkich obywateli. – To moje konstytucyjne prawo, abym była rozpoznawalna jako kobieta w piœmie i mowie – przekonywała.

Sšd nie widzi problemu

Federalny Trybunał Sprawiedliwoœci – najwyższy sšd cywilny w Niemczech – był jednak innego zdania. W jego opinii kobiety nie sš dyskryminowane z powodu ogólnych, męskich zwrotów. Sformułowanie „klient", kierowane do kobiet, nie jest zdaniem Trybunału ani naruszeniem praw osobistych, ani naruszeniem podstawowej zasady równouprawnienia.

Skarga złożona przez walecznš osiemdziesięciolatkę była już w niższych instancjach odrzucana przez sšdy. Długie teksty formularzy stałyby się jeszcze bardziej skomplikowane, gdyby trzeba w nich było stosować obie formy, tj. męskie i żeńskie – argumentował sšd krajowy w Saarbruecken.

Marlies Kraemer w przeszłoœci wygrywała już jednak podobne sšdowe potyczki. W latach dziewięćdziesištych tak długo odmawiała przyjęcia paszportu, dopóki nie mogła podpisać dokumentu jako „właœcicielka" a nie tylko „właœciciel". Od tego czasu we wszystkich dokumentach pojawiły się obie formy.

Równouprawnienie w meteorologii

Kraemer zasłynęła też tym, że w latach dziewięćdziesištych protestowała przed Instytutem Meteorologii Uniwersytetu w Bonn przeciwko sposobowi nazywania wyżów i niżów atmosferycznych. Wyże zawsze otrzymywały bowiem męskie imiona, niże damskie. Od 1998 roku instytut nadaje zjawiskom wymiennie imiona męskie i kobiece.

Dla Marlies Kraemer język i równouprawnienie to nierozłšczne sprawy. - Chociaż stanowimy jako kobiety 52 procent społeczeństwa, a więc jesteœmy w większoœci, cišgle jesteœmy przekształcane w mężczyzn – mówiła w rozmowie z agencjš epd.

Mimo porażki przed Trybunałem Sprawiedliwoœci emerytka nie zamierza składać broni. Zapowiedziała już, że skieruje sprawę do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, a jeœli to nie pomoże także do Trybunału Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej.

Wojciech Szymański (dw/afp/epd)