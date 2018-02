Zabrakło tylko bociana - spot Polskiej Fundacji Narodowej komentuje Tomasz Pietryga

Oglšdajšc spot Polskiej Fundacji Narodowej, który miał być odpowiedziš na agresywny internetowy filmik Ruderman Family Foundation z Bostonu wzywajšcej władze USA do zerwania stosunków z Polskš, można jedynie załamać ręce.

Rodzima produkcja opiera się na warszawskim przemówieniu Donalda Trumpa. W zamyœle autorów miało chyba stanowić narrację do pojawiajšcych się na filmie obrazków. A czego tam nie ma: jest Polska z lotu ptaka, Wisła wije się w czerwieni zachodzšcego słońca poœród pastwisk, lasów i łšk, pyszni się Stadion Narodowy, jest husaria, polskie sztandary i żołnierze wyklęci, migawki z powstania warszawskiego, papież. Nie wiem, czy można wyobrazić sobie coœ bardziej banalnego, sztampowego. To istny „ jeleń na rykowisku", triumf prawdziwej siermięgi, a nie sugestywna odpowiedŸ dla zachodnich społeczeństw na kłamliwe zarzuty o „polskim holokauœcie".

I pewnie by można machnšć rękš, gdyby owo dzieło stworzył jakiœ urzędnik MSZ, któremu z łapanki, w kryzysowej sytuacji zlecono szybkš odpowiedŸ na atak, a to go przerosło. Ale nie, to zrobili „fachowcy" z wyznaczonej do takich zadań fundacji, ze stumilionowym budżetem. Miała dbać o wizerunek naszego kraju za granicš, m.in. w tak kryzysowych sytuacjach jak obecna. Odpowiedziš na trwajšcy przez kilka tygodni potężny kryzys jest jeden siermiężny filmik, który równie dobrze mogliby zmontować gimnazjaliœci na zwykłym komputerze, a nie poważna akcja profesjonalnych klipów, płatnych ogłoszeń w najważniejszych zachodnich mediach, prezentujšcych polski punkt widzenia. Zamiast tego mamy kompletnš żenadę, która do niczego nikogo nie przekona, bo chyba nawet sami autorzy tego dzieła nie do końca wiedzš, o czym ono jest. Na pewno nie jest odpowiedziš na krytykę polskiej ustawy o IPN i oszczerstwa „polskiego holokaustu".

Kierownictwo tej fundacji powinno być wylane w trybie natychmiastowym, bo tym dziełem i swojš postawš w ostatnich tygodniach udowodniło dobitnie, że powierzone im zadanie kompletnie ich przerosło.