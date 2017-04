Jaki efekt przynosi program 500+

500 plus: najbiedniejsi nie dostają innej pomocy

Rafalska: od 1 października uszczelnienie programu 500 plus

Rafalska: fundamenty programu 500 plus - bez zmian

W 2016 r. na świat przyszło 382,5 tys. dzieci. Było to o ok. 13 tys. dzieci więcej niż w 2015 r. Ubiegłoroczny wzrost dotyczy głównie danych za listopad i grudzień 2016 r., czyli już dziewięć miesięcy po uchwaleniu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wzrost liczby urodzeń w tych miesiącach wynosił po ok. 4 tys.

– Zjawisko wskazuje, że program Rodzina 500+ wpływa na odwrócenie negatywnego trendu demograficznego – podkreśla rząd w „Przeglądzie systemów wspierania rodzin".

– Program ma przełożenie na bezpieczeństwo socjalne rodzin, ale nie wydaje mi się, żeby mógł tak szybko przełożyć się na dzietność – mówi Andrzej Przybyłowicz, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach.

Bezpieczeństwo socjalne rodzin planujących potomstwo mogło też zwiększyć tzw. kosiniakowe, które było wypłacane od początku zeszłego roku. Z tysiąca złotych po urodzeniu dziecka korzystało w zeszłym roku 78 tys. świadczeniobiorców.

Również demografowie podkreślają, że wpływ na dzietność należy badać w dłuższym okresie.

– W wieku rozrodczym są właśnie kobiety z wyżu demograficznego. Nie wiadomo, czy bodźce finansowe przyczyniły się do zwiększenia dzietności już w zeszłym roku, choć jak wynika z badań, wstrzemięźliwość prokreacyjna Polaków w dużej mierze wynika z obawy przed zubożeniem – podkreśla prof. Janusz Czapiński, psycholog społeczny. Dodaje jednak, że brakuje danych, ile z osób, którym urodziło się dziecko w ostatnich miesiącach zeszłego roku, uzyskało prawo do świadczenia wychowawczego, tzw. 500+.

Zdaniem pracowników socjalnych to nie wsparcie finansowe miało decydujące znaczenie przy zwiększeniu dzietności.

– Najważniejsze jest to, że sytuacja na rynku pracy jest stabilna. To jest najważniejszą przyczyną – uważa Sylwester Tonderys, przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Socjalnych.

Wsparciem z rządowego programu Rodzina 500+ do końca lutego 2017 r. objęto już ponad 3,82 mln dzieci do 18 lat. Do ponad 2,57 mln rodzin trafiło prawie 21 mld zł.

W całej Polsce programem jest objętych 55 proc. wszystkich dzieci do 18 lat. Na wsi odsetek ten wynosi 63 proc. W gminach miejskich to 49 proc., a w miejsko-wiejskich 58 proc. Najwięcej dzieci objętych wsparciem jest na Mazowszu (prawie 554 tys.), Śląsku (ponad 383,8 tys.) i w Wielkopolsce (ponad 379,6 tys.).