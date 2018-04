500+ nie dla polskiej rodziny w Wielkiej Brytanii - wyrok NSA

Gdy cała rodzina mieszka w innym kraju UE, to tam powinna ubiegać się o œwiadczenia rodzinne. W takim przypadku nie majš zastosowania przepisy o koordynacji œwiadczeń.

Rozpatrywana przez Naczelny Sšd Administracyjny sprawa dotyczyła mężczyzny, który mieszkał z całš rodzinš i pracował w Wielkiej Brytanii. Złożył jednak wniosek o 500+ w Polsce. Wójt gminy, w której ubiegał się o œwiadczenie, przekazał sprawę marszałkowi województwa, bo to on zajmował się tzw. sprawami transgranicznymi. Ten odmówił wsparcia. Mężczyzna odwołał się od decyzji. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego, a następnie do NSA.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Sšdy zgodnie odmówiły œwiadczenia. Gdy cała rodzina mieszka w innym kraju członkowskim UE, to w nim powinna ubiegać się o œwiadczenia rodzinne. Mężczyzna błędnie twierdził, że jego wniosek powinien być przekazany odpowiedniej instytucji w Wielkiej Brytanii, by ta go rozpoznała i ewentualnie przyznała œwiadczenie rodzinne od dnia złożenia wniosku o 500+ w Polsce.

NSA orzekł, że w sprawie nie miały nawet zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Ich celem jest przeciwdziałanie kumulacji œwiadczeń, czyli pobierania wsparcia na tego samego członka rodziny w tym samym czasie w różnych krajach. Zgodnie z art. 11 ust. 1 unijnego rozporzšdzenia nr 883/2004 można bowiem podlegać ustawodawstwu tylko jednego państwa UE. Sš to przepisy kraju, w którym się pracuje. Skarżšcy podlega więc brytyjskim przepisom.

Sytuacja byłaby inna, gdyby członkowie jego rodziny mieszkali w Polsce. Mogłoby wówczas dojœć do zbiegu uprawnień do œwiadczeń rodzinnych, bo żona byłaby uprawniona do złożenia wniosku o 500+. Dopiero wówczas zastosowanie miałyby zasady pierwszeństwa ujęte w unijnym rozporzšdzeniu.

NSA podkreœlił, że to jednak przepisy polskiej ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci sš powodem odmowy œwiadczenia wychowawczego. Zgodnie z nimi, aby otrzymać 500+, trzeba mieszkać w Polsce w czasie, na jaki ma być przyznane œwiadczenie. Š?

Sygnatura akt: sygn. I OSK 2304/17