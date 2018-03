Kiedy po śmierci rodzica 500+ otrzyma drugi - wyrok WSA

Ojciec powinien mieć przyznane œwiadczenie wychowawcze od przejęcia opieki nad dzieckiem po œmierci jego matki. A nie od uprawomocnienia się wyroku, w którym powierzono mu władzę rodzicielskš.

Wojewódzki Sšd Administracyjny w Gliwicach rozpatrywał skargę dotyczšcš 500+. Poczštkowo prawo do niego przysługiwało matce, której sšd w wyroku rozwodowym powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej. Ojcu została ona ograniczona. Mógł jednak współdecydować o istotnych sprawach córki, m.in. o wyborze szkoły i kierunku kształcenia oraz spędzaniu wolnego czasu.

Niestety, matka dziewczynki zmarła. Wówczas opiekę nad córkš przejšł ojciec i złożył wniosek o przyznanie œwiadczenia wychowawczego. Pienišdze z rzšdowego programu otrzymał, ale kwestionował datę, od której wypłacano mu 500+. Samorzšd przyznał mu bowiem œwiadczenie od dnia, w którym uprawomocniło się postanowienie sšdu powierzajšce mu wykonywanie władzy rodzicielskiej nad córkš. Od tego momentu – zdaniem gminy i samorzšdowego kolegium odwoławczego – ojciec i dziecko tworzš rodzinę w rozumieniu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

WSA w Gliwicach doszedł do innego wniosku. Podkreœlił, że bez wštpienia skarżšcy jest dla dziecka rodzicem. Oczywiste także jest, że prawo zmarłej matki do œwiadczenia wychowawczego na dziecko wygasło w dacie jej œmierci. Artykuł 94 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi zaœ, że jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolnoœci do czynnoœci prawnych, władza rodzicielska przysługuje drugiemu. Postanowienie sšdu rejonowego powierzajšce mężczyŸnie wykonywanie władzy rodzicielskiej nad córkš ma więc jedynie charakter deklaratoryjny, czyli potwierdza istniejšce już prawa ojca.

Skarżšcemu przysługuje zatem prawo do œwiadczenia wychowawczego na córkę od dnia, w którym zgodnie z ustawš o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci weszła w skład jego rodziny – zamieszkała z ojcem. Dlatego WSA w Gliwicach uchylił zaskarżonš decyzję.

Wymaga jednak zbadania, do kiedy zmarłej matce wypłacano 500+. Na to samo dziecko nie można bowiem otrzymywać jednoczeœnie dwóch œwiadczeń.

Sygnatura akt: sygn. IV SA/Gl 931/17

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: k.wojcik@rp.pl