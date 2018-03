Spadła liczba rodziców samotnie wychowujących dzieci objętych programem Rodzina 500+

Resort rodziny uważa, że uszczelnił system. Jednak zgodnie z informacjami z gmin rodzice majš problem z uzyskaniem wymaganych dokumentów.

Spadła liczba rodziców samotnie wychowujšcych dzieci objętych programem Rodzina 500+. Od poczštku paŸdziernika 2017 r. jest ich o 108 tys. mniej, a ich liczba wynosi 501 tys.

– Szacuje się, że w ramach wskazanego spadku ok. 30 tys. rodzin samotnie wychowujšcych dzieci nie korzysta ze œwiadczenia wychowawczego z powodu wprowadzonego uszczelnienia poprzez obowišzek ustalenia alimentów – zauważa Bartosz Marczuk, wiceminister rodziny, w odpowiedzi na wystšpienie rzecznika praw obywatelskich.

Jego zdaniem wczeœniejsze deklaracje o samotnym wychowywaniu dziecka powodowane były wyłšcznie chęciš uzyskania prawa do œwiadczenia wychowawczego niezgodnie ze stanem faktycznym. Osoby te oœwiadczyły obecnie w gminnym organie, że żyjš w zwišzkach, co jest zgodne ze stanem faktycznym. Tak wynika też z rozmów z przedstawicielami gmin.

Niektóre gminy potwierdzajš, że takie sprawy się zdarzajš. Ale wielu jest też samotnych rodziców, którzy majš problemy z uzyskaniem alimentów w wyznaczonym przez ustawodawcę czasie. Przez to tracš prawo do 500+.

Rodzic samotnie wychowujšcy dziecko musi teraz dołšczyć do wniosku o œwiadczenie 500+ pochodzšcy z sšdu lub zatwierdzony przez sšd tytuł wykonawczy potwierdzajšcy ustalenie alimentów na rzecz dziecka od drugiego rodzica.

Chodzi tu o odpis: podlegajšcego wykonaniu orzeczenia sšdu zasšdzajšcego alimenty, postanowienia sšdu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, protokołu zawierajšcego treœć ugody sšdowej lub ugody zawartej przed mediatorem bšdŸ o umowę o alimenty w formie aktu notarialnego, w której dłużnik poddaje się egzekucji po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalnoœci nadawanš przez sšd.

Jeœli rodzic nie dołšczy takiego dokumentu do wniosku, właœciwy organ gminny przyjmie go, ale wezwie do uzupełnienia tego braku w terminie trzech miesięcy pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Uzupełnienie wniosku w wyznaczonym czasie i spełnienie pozostałych warunków spowoduje, że œwiadczenie będzie przysługiwało od miesišca złożenia wniosku.

Okazało się, że wielu rodziców nie wiedziało o zmianie prawa, dlatego wezwań do uzupełnienia dokumentów było wiele.

– Około 30 proc. wniosków składanych przez samotnych rodziców wymagało uzupełnienia. W większoœci brakowało dokumentu potwierdzajšcego, że drugi z rodziców jest zobowišzany do alimentów na rzecz dziecka – przyznaje Arkadiusz Kulewicz, kierownik działu organizacyjnego Gdańskiego Centrum Œwiadczeń.

Na tym jednak problemy częœci samotnych rodziców się nie skończyły. Nie mogli bowiem zdšżyć z wymaganymi dokumentami na czas.

– Proszš o przedłużenie terminów na doniesienie dokumentów. W tej chwili wcišż mamy 200 takich spraw, a na poczštku okresu zasiłkowego było ich około 600. Najczęœciej wnioskodawcy wcišż czekajš na termin rozprawy sšdowej – mówi Edyta Zaleszczak-Dyks z Gdańskiego Centrum Œwiadczeń. I dodaje, że z uzyskaniem klauzuli wykonalnoœci dotyczšcej umowy notarialnej też jest problem.

– Sšdy odmawiajš nadania klauzuli wykonalnoœci umowom notarialnym, gdy rodzic płaci alimenty regularnie i nie uchybił terminowi płatnoœci, gdyż służšca przymusowej egzekucji klauzula nie jest w takiej sytuacji konieczna. A to oznacza niemożnoœć ubiegania się o œwiadczenie wychowawcze – mówi Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, który interweniował w tej sprawie u minister rodziny.