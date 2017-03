Od 1 marca 2017 wyższe emerytury

Od 1 marca ZUS i KRUS zaczynają wypłacać wyższe, bo zwaloryzowane, świadczenia. Na zmianach najbardziej skorzysta przeszło 140 tys. emerytów z ZUS i ponad 350 tys. emerytowanych rolników, którzy otrzymują świadczenia niższe niż 1000 zł brutto (czyli 853,84 zł na rękę). W myśl propozycji rządu osoby, które wypracowały prawo do minimalnej emerytury – czyli mają co najmniej 20 lat stażu w przypadku kobiet i 25 lat stażu w przypadku mężczyzn, od dziś mają prawo do znacznie wyższego niż dotychczas minimalnego świadczenia.

Wzrastają też minimalne renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy z 676,75 zł do 750 zł, czyli o 73,25 zł miesięcznie. Renty socjalne zaś z 741,35 zł do 840 zł, czyli o 98,65 zł miesięcznie. A świadczenie przedemerytalne wzrasta do 1040 zł (z 1029,86).

Mieszana waloryzacja

Podwyżki nie ominą także pozostałych prawie 9 mln emerytów i rencistów pobierających świadczenia z ZUS, KRUS i zakładów emerytalnych MON i MSW.

W tym roku rząd zdecydował się na mieszany model waloryzacji, tzw. kwotowo-procentowy. Wynika to z bardzo niskich wskaźników ekonomicznych branych do obliczenia wskaźnika waloryzacji świadczeń. Wyniósł on tylko 0,73 proc. W przypadku najniższych świadczeń, podwyżka wynikająca z takiej waloryzacji byłaby symboliczna. Dlatego świadczenia poniżej 1369,86 zł miesięcznie (czyli 1152,50 zł na rękę) wzrosną o 10 zł. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że na kwotowej waloryzacji skorzysta przeszło 2 mln osób pobierających świadczenia z ZUS poniżej 1369,86 zł i prawie wszyscy rolnicy, bo aż 1,1 mln osób pobierających swoje świadczenia z KRUS.

Rosną także pochodne

Jak informuje ministerstwo, podwyżka emerytur i rent to nie wszystko. Od 1 marca rosną także tzw. świadczenia pochodne wypłacane osobom spełniającym specjalne warunki. I tak: dodatek pielęgnacyjny oraz dodatek za tajne nauczanie wynoszą od 1 marca 209,59 zł miesięcznie. Z kolei dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji wynosi 314,39 zł miesięcznie. Jeszcze więcej, bo aż 393,93 zł wynosi dodatek dla sieroty zupełnej.

Świadczeniobiorcy otrzymają podwyżki już przy najbliższej wypłacie świadczeń.

Jest też dobra wiadomość dla dorabiających rencistów. Po waloryzacji wzrośnie limit dopuszczalnych przychodów, który nie ma wpływu na wysokość renty pobieranej z ZUS. Do końca lutego wynosił on 2838,60 zł miesięcznie, a teraz wzrasta do 2953,30 zł.

Wyższy będzie także limit przychodów, powyżej którego ZUS całkowicie zawiesi wypłatę. W ostatnich miesiącach wynosił on 5271,60 zł, a teraz wzrasta do 5484,60 zł.

