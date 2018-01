Najuboższe rodziny nie dostają 500+ przez utracone dochody

Jeœli rodzina straci dochody, może nie otrzymać pieniędzy na pierwsze dziecko. Pomocy musi szukać w sšdzie.

Przez nieprecyzyjne przepisy tracš najuboższe rodziny. Odmawia się im 500+ na pierwsze dziecko, mimo że ich realny dochód jest niższy od kryterium (800 zł na osobę w rodzinie). Winny jest zamknięty katalog dochodów, które można uznać za utracone.

Przykładem jest sprawa samotnej matki z dwójkš dzieci. Odmówiono jej prawa do 500+ na pierwsze dziecko, bo jej dochód był nieco za wysoki. Jednak ani gmina, ani samorzšdowe kolegium odwoławcze nie wzięło pod uwagę, że kobieta utraciła prawo do œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego, a jej dziecko prawo do stypendium socjalnego w szkole. Takie œwiadczenia nie zostały wymienione w ustawie jako dochód, który można utracić. Doliczono jej za to œrodki, które uzyskała dzięki podjęciu pracy, i uznano je za dochód uzyskany. Przez to nie zmieœciła się w kryterium dochodowym uprawniajšcym do 500+ na pierwsze dziecko.

Te przepisy krzywdzš

Zgodnie z prawem do obliczania dochodu rodziny brany jest ten z poprzedniego roku. Jeœli jednak w dniu ustalania prawa do œwiadczenia wychowawczego jest on już nieaktualny, bo sytuacja rodziny się pogorszyła, to w przypadkach okreœlonych w ustawie dochodu utraconego nie bierze się pod uwagę przy przyznawaniu 500+ na pierwsze dziecko. Jeœli zaœ sytuacja materialna poprawiła się, dochód z 2016 r. powiększa się o uzyskany. Katalog okolicznoœci, których pojawienie powoduje uzyskanie lub utratę dochodu, okreœla ustawa. Tyle że katalog dochodów utraconych jest bardzo wšski. W rezultacie nieprecyzyjnej legislacji skarżšca, majšc niższy dochód niż 800 zł na członka rodziny, nie uzyskała 500+.

Literalne odczytanie definicji legalnej pojęcia „utraty dochodu" nie uwzględnia celu wprowadzenia ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Jest nim „częœciowe pokrycie wydatków zwišzanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opiekš nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych". To zaœ oznacza, że obowišzkiem zarówno organów stosujšcych ustawę, jak i sšdu kontrolujšcego ich działania jest poszukiwanie takiej wykładni przepisów, która jak najpełniej pozwoli cel ten osišgnšć. Dlatego WSA w Krakowie uznał stypendium socjalne dla dziecka za stypendium dla bezrobotnych, bo uczeń nie jest osobš pracujšcš.

Zwišzane ręce

To, że przepisy mogš być krzywdzšce dla najbiedniejszych, potwierdzajš pracownicy przyznajšcy œwiadczenia.

– Rzeczywiœcie zdarzajš się sytuacje, gdy sytuacja materialna się zmienia i rodziny uzyskujš niższe dochody niż kryterium dochodowe, ale nie możemy im przyznać œwiadczenia, bo nie pozwala na to ustawa. Szczególnie często dotyka to osób samotnie wychowujšcych dzieci, które majš problem z uzyskaniem alimentów od drugiego rodzica. Myœlę, że warto skorygować ustawę, by umożliwiła im wypłatę 500+ – mówi Sonia Stach z Oœrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie. Dodaje, że informuje wnioskujšcych o możliwoœci odwołania się od decyzji i powołania na orzecznictwo.

– W Gdańsku odwołania dotyczš najczęœciej jednorazowego zastrzyku gotówki. Na przykład gdy rodzic uzyskał w pracy premię lub nagrodę. Nie mamy możliwoœci uznania takiego dochodu za utracony, dlatego rodzina nie otrzymuje œwiadczenia na pierwsze dziecko – mówi Edyta Zaleszczak-Dyks z Gdańskiego Centrum Œwiadczeń.

Sprawy dotyczšce utraty dochodu trafiajš więc coraz częœciej do sšdów administracyjnych. W jednej z nich wypowiedział się nawet Naczelny Sšd Administracyjny. Uznał, że mimo niewymienienia danego przypadku w ustawie za dochód utracony należy uznać także pogorszenie sytuacji majštkowej spowodowanej wypłatš zasiłku chorobowego, a nie pełnej pensji.

Ministerstwo Rodziny nie zamierza jednak zmienić przepisów. Š?

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Katarzyna Przyborowska, radca prawny z Kancelarii Lege Artis

Potrzebna jest kolejna nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która doprecyzuje przepisy i rozszerzy katalog dochodów utraconych. Obecnie przy obliczaniu dochodu nie jest realizowana zasada proporcjonalnoœci – jeżeli mamy œwiadczenie, które jest zaliczane do dochodu, to jego strata powinna być uznana za dochód utracony. W praktyce to sšdy administracyjne dokonujš wykładni dochodu utraconego, majšc na względzie wykładnię językowš, systemowš i celowoœciowš przepisów. Wydłuża to jednak czas postępowania i wypacza cel ustawy. Œwiadczenie za okres od maja 2016 r. do wrzeœnia 2017 r. będzie wypłacone z półtorarocznym opóŸnieniem i przy dodatkowych kosztach wynikajšcych z włšczenia sšdu do procesu decyzyjnego. A wystarczy poprawić przepisy.