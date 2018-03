Jak się bronić w postępowaniu karno-skarbowym

Wbrew częstej praktyce organów i – niestety – niektórych sšdów karnych, udowodnienie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego powinno podlegać tym samym regułom co każde inne przestępstwo.

Kontrola podatkowa, celno-skarbowa i postępowanie podatkowe niejednokrotnie wišżš się dla podatników z wszczęciem postępowania karno-skarbowego. Należy jednak pamiętać, że podatnikowi – podejrzanemu czy póŸniej oskarżonemu o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe – przysługujš liczne uprawnienia, które pozwalajš mu na obronę i dowodzenie swej niewinnoœci. Jednak nadużycia dotyczšce postępowań karno-skarbowych sš coraz powszechniejszš praktykš. Często postepowanie takie wszczynane jest przed upływem terminu przedawnienia zobowišzań podatkowych i ma na celu wyłšcznie zawieszenie terminu ich przedawnienia. Większoœć spraw jest póŸniej zawieszana lub umarzana, jednak samo ich wszczęcie daje organom podatkowym poczucie bezkarnoœci w kwestii szybkoœci i efektywnoœci ich działania, co bezpoœrednio przekłada się na przewlekłoœć postepowań podatkowych. Zawieszenie następuje już z chwilš wszczęcia postepowania w sprawie. Tym samym negatywny skutek dla podatnika powstaje jeszcze przed postawieniem jakichkolwiek zarzutów. Z uwagi na tę korelację pomiędzy postępowaniem podatkowym a karno-skarbowym istotne jest, aby bronić swoich praw w ramach obu postepowań.

Trzeba udowodnić działanie zawinione

Podatnik poniesie odpowiedzialnoœć tylko wtedy, gdy zostanš wykazane wymagane przez kodeks karny skarbowy (dalej: k.k.s.) warunki przypisania odpowiedzialnoœci za popełnione przestępstwo czy wykroczenie skarbowe. Według zasad obowišzujšcej procedury karnej, to nie oskarżony musi udowodnić swojš niewinnoœć, lecz oskarżyciel winę oskarżonego. Niemniej jednak w praktyce często wyglšda to inaczej i jeœli podatnik otrzymał decyzję orzekajšcš obowišzek zapłaty podatku, to jest często automatycznie uznawany za winnego przestępstwa, bšdŸ wykroczenia. Stšd też niezwykle istotna jest aktywnoœć podatnika od samego poczštku zarówno postepowania karno-skarbowego, jak i postepowania podatkowego, a nawet kontroli podatkowej.

Każdy ma prawo do obrony

W każdym stadium postępowania karno-skarbowego podatnik ma prawo do obrony, które jest realizowane m.in. przez prawo do składania wniosków dowodowych.

Pomimo, iż obowišzek zebrania pełnego materiału dowodowego w danej sprawie spoczywa na organie podatkowym, to w interesie podatnika jest podjęcie inicjatywy w składaniu wniosków. Aby potwierdzić swoje twierdzenia, niezbędne jest przedstawienie konkretnych dowodów. Mogš być to zarówno dowody z dokumentów (rachunki, faktury, zaœwiadczenia), jak i dowody osobowe, tj. przesłuchanie œwiadków, a nawet powołanie biegłych. W zakresie dowodów k.k.s. przyjmuje w większoœci przepisy kodeksu postępowania karnego, które nie przewidujš katalogu dopuszczalnych dowodów. Oznacza to, że jako dowód można dopuœcić wszystko, co może przyczynić się do wyjaœnienia sprawy. Wnioski dowodowe mogš być składane ustnie do protokołu lub na piœmie. Przy składaniu wniosków dowodowych, w szczególnoœci gdy postepowanie toczy się już przed sšdem, istotne jest wskazanie okolicznoœci, które majš być wykazane na podstawie żšdanego dowodu. Jest to o tyle istotne, że organ w ramach postepowania przygotowawczego, bšdŸ sšd na etapie sšdowym może oddalić taki wniosek, jeżeli nie znajdzie wystarczajšcego powodu dla jego przeprowadzenia.

Podejrzany i oskarżony, oprócz tego że jest stronš postępowania karno-skarbowego, to jednoczeœnie jest ważnym Ÿródłem dowodowym.

Wyjaœnienia podatnika

Ma on prawo składać wyjaœnienia, ale także bez podania powodu odmówić złożenia wyjaœnień lub odpowiedzi na poszczególne pytania, co często w zależnoœci od strategii w danym postepowaniu może działać na korzyœć. Należy bowiem pamiętać, że odmowa wyjaœnień czy odpowiedzi na pytania nie może pocišgać za sobš negatywnych następstw dla oskarżonego. Odmowa nie może być traktowana jako milczšce przyznanie się do winy. Co również istotne, oskarżony nie ma obowišzku mówienia prawdy w wyjaœnieniach, zatem decydujšc się na ich złożenie, może odwoływać się w zasadzie do wszelkich sposobów prowadzšcych do złagodzenia albo uwolnienia się od odpowiedzialnoœci.

Wyjaœnienia sš pełnowartoœciowym dowodem w sprawie. Trzeba jednak mieć na uwadze, że pochodzš one od osoby zainteresowanej korzystnym dla siebie rozstrzygnięciem, która nie ma obowišzku mówienia prawdy. Dlatego sš one poddawane skrupulatnej ocenie i weryfikacji przez pryzmat innych dowodów zgromadzonych w sprawie, a organy zazwyczaj z dużš rezerwš podchodzš do wyjaœnień najbardziej zainteresowanego.

Œwiadkowie

Osoba wezwana w charakterze œwiadka ma obowišzek stawić się na wezwanie organu procesowego i złożyć zeznania. Œwiadkowie mogš być powoływani z inicjatywy zarówno organu, sšdu, jak i samego oskarżonego. Obowišzek złożenia zeznań nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Jeżeli œwiadek jest osobš najbliższš dla oskarżonego (np. małżonkiem, rodzicem, dzieckiem), to może odmówić składania zeznań.

Przykład

Œwiadek może zostać zwolniony od złożenia zeznań lub odpowiedzi na pytania, jeżeli o to wniesie i pozostaje z oskarżonym w szczególnie bliskim stosunku osobistym. Za bliski stosunek nie uznaje się wyłšcznie relacji rodzinnych. Chodzi również o inne osoby bliskie, tj. np. konkubentów, narzeczonych itp.

W toku przesłuchania œwiadek może także uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli jej udzielenie mogłoby narazić go lub osobę dla niego najbliższš na odpowiedzialnoœć za przestępstwo, w tym skarbowe. W przeciwieństwie do oskarżonego, œwiadek ponosi odpowiedzialnoœć karnš za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawy.

Biegli

Dowód z opinii biegłego przeprowadza się wtedy, gdy stwierdzenie okolicznoœci majšcych istotne znaczenie dla sprawy wymaga wiadomoœci specjalnych, wykraczajšcych poza zasób wiedzy przeciętnego dorosłego człowieka o odpowiednim doœwiadczeniu życiowym. W postępowaniu karno-skarbowym najczęœciej biorš udział rzeczoznawcy majštkowi oraz biegli z zakresu finansów i rachunkowoœci, analizy ekonomicznej przedsiębiorstw, badania dokumentów, grafologii. W ostatnich latach opinii biegłych jest coraz mniej, co jednak najprawdopodobniej nie jest zwišzane z profesjonalizacjš organów œcigania, a raczej ograniczeniami budżetowymi. Biegły składa opinię na piœmie lub ustnie. Opinia poddawana jest weryfikacji pod kštem logicznoœci i poprawnoœci wnioskowania biegłych oraz prawidłowoœci przyjętych w niej twierdzeń. Uczestnicy postepowania majš prawo do żšdania wydania opinii uzupełniajšcej oraz uzyskania odpowiedzi co do opinii od biegłego. W praktyce weryfikacja takich opinii jest często trudna z uwagi na ich skomplikowany charakter i użyty język. Stšd możliwoœć przesłuchania biegłego i zadania pytań co do opinii bardzo często bywa niezbędna w celu wyjaœnienia okolicznoœci sprawy.

Dokumenty

W postępowaniu karno-skarbowym zasadniczym dowodem sš księgi podatkowe, ewidencje i dokumenty księgowe. Organ procesowy może przeprowadzić dowód zarówno z dokumentów urzędowych (np. decyzji czy zaœwiadczeń wydawanych przez organy administracji), jak i prywatnych, np. faktur VAT, umów, prywatnych ekspertyz czy korespondencji mailowej.

Na każdym etapie postępowania strony mogš składać wnioski o dopuszczenie dowodu z posiadanych przez nie dokumentów. Strona może również żšdać, aby to prokurator lub sšd zwrócił się do okreœlonego organu czy instytucji o przekazanie okreœlonych dokumentów. Przepisy nie wymagajš przedłożenia oryginału dokumentu, dlatego dopuszczalne jest przeprowadzenie dowodu, np. z odpisu czy kserokopii. Dowodem mogš być również akta zgromadzone w ramach innych postepowań, jeżeli majš one zwišzek ze sprawš. Korzystanie z akt zgromadzonych w ramach innych postepowań może przyspieszyć rozpoznanie sprawy karno-skarbowej, jednak często z praktyki tej korzystajš również organy – masowo włšczajšc do akt sprawy protokoły z kontroli wobec innych osób, z których wynika, że w ich przypadku dochodziło do nadużyć i przyjmujšc swoiste domniemanie, że skoro w tamtych sprawach doszło do naruszenia prawa, to i w sprawie oskarżonego musiało tak być.

—Ewelina Gładysz jest adwokatem w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelarii Prawno-Podatkowej

podstawa prawna: ustawa z 10 wrzeœnia 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 2226 ze zm.)

podstawa prawna: art. 167 – 242 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1904 ze zm.)

Kiedy wniosek dowodowy jest oddalany

Wniosek dowodowy podlega oddaleniu tylko w przypadkach wskazanych w przepisach prawa karno-skarbowego, tj. gdy:

1. przeprowadzenie dowodu jest niedopuszczalne, np. przesłuchanie obrońcy co do faktów, o których dowiedział się przy udzielaniu pomocy prawnej albo duchownego co do zdarzeń wyjawionych mu przy spowiedzi,

2. okolicznoœć, która ma być udowodniona, nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy,

3. okolicznoœć jest udowodniona zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy; wtedy możliwe jest oddalenie kolejnego wniosku dowodowego dotyczšcego okolicznoœci, która wykazana została już wczeœniej,

4. dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia danej okolicznoœci, np. przeprowadzenie oględzin miejsca zdarzenia, gdy wiadomo, że doszło już do zmian jego wyglšdu,

5. dowodu nie da się przeprowadzić, np. przesłuchać œwiadka, który zmarł albo którego miejsca pobytu nie da się ustalić,

6. wniosek dowodowy w sposób oczywisty zmierza do przedłużenia postępowania, np. przesłuchanie tego samego œwiadka na tę samš okolicznoœć.

Monika Błońska, radca prawny w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelarii Prawno-Podatkowej

Profesjonalny obrońca może się okazać niezbędny

Procedura karno-skarbowa jest jednš z najbardziej skomplikowanych, gdyż łšczy w sobie zagadnienia z zakresu prawa karnego, finansowego i administracyjnego. Co więcej, jak zostało wskazane w artykule, wszczęcie postępowania karno-skarbowego ma bezpoœredni wpływ na postepowanie podatkowe – powoduje zawieszenie biegu terminu przedawnienia. Jednak nie zawsze tak jest – podatnik powinien być przed upływem terminu przedawnienia poinformowany na piœmie o wszczęciu postępowania o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, o zwišzku tego postępowania z niewykonaniem zobowišzania podatkowego, skutku dla postępowania podatkowego w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia oraz dacie, z jakš skutek ten nastšpił. Z uwagi na tego typu niuanse szczególnie ważna w tym postępowaniu jest pomoc profesjonalnego obrońcy (adwokata czy radcy prawnego). Do jego zadań należy w takiej sprawie m.in. dbanie o to, by podstawš wszelkich rozstrzygnięć były tylko prawdziwe ustalenia faktyczne. Dochodzenie do ustaleń faktycznych jest możliwe jedynie na postawie prawidłowo przeprowadzonych dowodów, dostarczajšcych informacji o faktach i majšcych znaczenie dla sprawy. Z tych względów szczególnš rolę w postępowaniu karno-skarbowym odgrywajš profesjonalni obrońcy, których aktywnoœć może mieć decydujšce znaczenie dla uniknięcia odpowiedzialnoœci lub choćby częœci sankcji przez oskarżonego. Należy także pamiętać, że inicjatywa dowodowa przysługuje nie tylko organom prowadzšcym postępowania, ale także podejrzanym i oskarżonym, którzy w ten sposób mogš realizować swoje prawo do obrony. ?