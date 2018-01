Władysław Kosiniak-Kamysz: Chcemy Rzeczpospolitej samorządowej

- Chcemy Rzeczpospolitej Samorzšdowej, gdzie wspólnota lokalna ma jak najwięcej władzy, gdzie państwo jest zdecentralizowane. To jest fundamentalny spór o ustrój państwa jaki toczymy z PiS-em - powiedział w programie #RZECZoPOLITYCE Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL.

Kosiniak-Kamysz wypowiedział na temat programu samorzšdowego PSL. - To jest projekt dla Rzeczpospolitej Samorzšdowej. Chcemy Polski, w której wspólnota lokalna ma jak najwięcej władzy, gdzie państwo jest zdecentralizowane. To jest fundamentalny spór o ustrój państwa jaki toczymy z PiS-em. Partia Kaczyńskiego uważa, że państwo powinno być zarzšdzane z Warszawy silnš rękš, a my uważamy, że jak najwięcej władzy trzeba oddać mieszkańcom, naszym rodakom – powiedział.

Poniżej dalsza częœć artykułu

- Ruch Ludowy to jest instytucja od pokoleń, która modernizowała i zmieniała polskš wieœ. Chcemy, żeby wieœ była coraz bardziej nowoczesna – zapowiedział.

Dodał, że młodzi ludzie w miastach potrzebujš żywnoœci bezpoœrednio od producenta. Targi z takš żywnoœciš – zdaniem posła – to postawienie na tradycję, na to, co jest gospodarstwem rodzinnym i żywnoœciš ekologicznš. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że PSL ma pomysł na modernizacje polskich wsi. Partia planuje odtworzyć współdzielczoœć i koła rolnicze.

Prezes PSL ocenił politykę rolniczš partii rzšdzšcej. - Nie zauważyłem, żeby dopłaty zostały podwojone, co zostało obiecane, a póki co były opóŸnione. Nie widzę żadnych funduszy na modernizację rolnictwa, bo na tysišce wniosków, większoœć jest odrzucana – powiedział.

Pytany czy PSL jest partiš chłopskš, ludowš, przeznaczonš dla elektoratu wiejskiego, odpowiedział że nie. - Nigdy takš nie była. Oczywiœcie, wywodzimy się z kultury agraryzmu, to była podstawa, choć Karol Lewakowski, pierwszy prezes PSL-u, nie był rolnikiem – dodał.

Jacek Nizinkiewicz zapytał naszego goœcia czy Michał Kamiński wystartuje w najbliższych wyborach z list PSL-u. Kosiniak-Kamysz odpowiedział, że polityk nie ma takich planów, a Kamiński wykazuje się solidarnoœciš i braterstwem w trudnym momencie dla opozycji.

Prezes PSL-u wypowiedział się również na temat rozmów nowego ministra zdrowia z lekarzami rezydentami. Ocenił, że to jest krok do przodu w kwestii porozumienia między stronami konfliktu. - Jest szacunek, o którym powiedzieli sami rezydenci po wyjœciu ze spotkania z ministrem Łukaszem Szumowskim – podkreœlił.