Michał Kamiński o "gorszym sorcie": To dzielenie, to nazizm

- Jeżeli za rzecz zupełnie naturalnš uznaje się portretowanie Donalda Tuska w mundurze formacji nazistowskiej na okładkach tygodników, to tego typu granie pewnymi nastrojami wytwarza takš atmosferę - mówił w TVN24 Michał Kamiński, od poniedziałku poseł klubu parlamentarnego PSL (wczeœniej w kole Unii Europejskich Demokratów).

Kamiński komentował w TVN24 materiał opublikowany przez "Superwizjer" poœwięcony polskim neonazistom ze stowarzyszenia Duma i Nowoczesnoœć. Materiał zawiera m.in. zorganizowane przez członków stowarzyszenia obchody na czeœć Adolfa Hitlera.

Zdaniem posła to, co można było zobaczyć w reportażu może być zwišzane z "domniemanym przyzwoleniem ludzi, którzy kwalifikujš się do elity politycznej danego kraju dla pewnego języka".

Kamiński przypomniał przy tym happening zorganizowany przez narodowców w Katowicach, w czasie którego na imitacjach szubienic wieszano podobizny europosłów PO, którzy głosowali za rezolucjš wymierzonš w Polskę.

- Warto zastanowić się nad tym, czy w Polsce istnieje atmosfera, przyzwalajšca na tego typu (neonazistowski - red.) język - stwierdził poseł klubu PSL.

Kamiński przypomniał też słowa Jarosława Kaczyńskiego, który w jednej z wypowiedzi z 2015 roku mówił o "gorszym sorcie Polaków" w kontekœcie osób, które "donoszš na Polskę poza jej granicami". - To jest nawišzanie wprost do dzielenia ludzi na sorty. A to już jest nazizm - stwierdził.