Jakub Stefaniak: Zmiana czasu ponad podziałami

- Musimy zlikwidować uciążliwą dla Polaków zmianę czasu. Projekt wejdzie w życie w przyszłym roku - zapowiedział w programie #RZECZoPOLITYCE Jakub Stefaniak, rzecznik PSL.

Stefaniak wypowiedział się na temat projektu Polskiego Stronnictwa Ludowego dotyczącego zmiany czasu w Polsce. - Punktem kluczowym naszego programu i projektu, jest to żeby zlikwidować uciążliwą zmianę czasu. Popierają nas lekarze i ekonomiści. Zmiana czasu z letniego na zimowy wpływa na zdrowie Polaków. Taki system czasowy oddziałuje także na: depresję, pogorszenie samopoczucia, a także zwiększa możliwość dostania zawału serca – ocenił.

Polityk zaznaczył, że projekt ma ogólne uznanie wśród większości polityków. - Ponad podziałami wszystkie stronnictwa parlamentarne były za tym, żeby dokonać tę zmianę, na przyszłym posiedzeniu będziemy się zajmować projektem – dodał.

- PiS jest przychylny dla projektu, politycy partii rządzącej zaakceptują zmianę, podchodzą do niej ponadpolitycznie. Widzą, że Polacy popierają nasz pomysł. Unia Europejska nieprzychylnie na to patrzy, ale nie powinniśmy się tym przejmować. Mamy przykłady w Europie, gdzie nie ma zmiany czasu, tak jest na Islandii – przypomniał.

Rzecznik ludowców nie obawia się osłabienia klubu PSL w Sejmie. - W naszej partii nikt nie ma prawa się lenić. Widać, że nastąpiła prawdziwa dobra zmiana. Nie zastanawiam się nad potencjalnym przejściem naszych posłów do PiS, myślę raczej nad nowymi projektami. Dużo rzeczy przepracowaliśmy, mamy czym się pochwalić. Zaaranżowaliśmy uchwałę dotyczącą uczczenia Batalionów Chłopskich, ustawę o zmianie czasu, czy chociażby dzień polskiej wsi – podkreślił.

Na pytanie dotyczące Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że "PiS wzoruje się na pomysłach PSL". - Cieszę się, że Polacy dostrzegli, że nasza partia potrafi uderzyć się w pierś i przyznać do błędów. Jestem zadowolony, gdy widzę inspirację innych partii pomysłami PSL – zaznaczył.

Na koniec polityk przypomniał, że to PSL zaproponował "umocnienie samorządów, kosztem likwidacji urzędów wojewódzkich, wpisanie większej roli samorządów do konstytucji". Powiedział także, że PSL jest otwarty na rozmowy z różnymi ugrupowaniami politycznymi. - Mieliśmy niedawno wspólną konwencję z partią Razem, mimo różnic, dyskutowaliśmy o pomocy dla seniorów. Według nas ta grupa społeczna została opuszczona przez polityków PiS - tłumaczył.

Pytany o wspólne listy opozycji w wyborach samorządowych Stefaniak stwierdził: - To co zrobi Platforma z Nowoczesną, jest ich sprawą, my do sejmików wystawimy kandydatów pod szyldem naszej partii.