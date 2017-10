Eugeniusz Kłopotek: Wyobrażam sobie koalicję PiS-PSL

- Kiedy byliśmy w koalicji z PO nie raz wytykałem pewne błędy Platformie, ale również i mojemu kierownictwu, za co mi się niekiedy obrywało. Chcę być sprawiedliwy. W tej warstwie społeczno-gospodarczej trudno mieć większe pretensje do PiS - w ten sposób poseł PSL Eugeniusz Kłopotek tłumaczył w Radiu Zet dlaczego tak rzadko obecnie pojawia się w mediach.

Kłopotek tłumaczy, że skoro PiS "robi w tym zakresie (społeczno-gospodarczym - red.) ludziom lepiej niż myśmy (koalicja PO-PSL - red.) robili, a ludzie uważają, że robią póki co lepiej", to nie ma powodu, aby krytykował rząd. - Bo przecież ja nie mogę tylko patrzeć pod siebie i pod moją formację polityczną, ja muszę też patrzeć, jak ludzie reagują na decyzje rządzących - dodał.

W jego ocenie w czasie rządów PiS "ludzie - póki co - odczuwają, że jednak troszeczkę w kieszeni przybyło, chociaż za chwilę będą niestety odczuwać, że zaczyna ubywać, bo jednak ceny, inflacja idzie". Poseł PSL uważa, że najdotkliwsza będzie podwyżka cen węgla, która pociągnie za sobą wzrost wydatków gospodarstw domowych na ogrzewanie i ciepłą wodę. - I wtedy ludzie się trochę zdenerwują - ocenił.

Mówiąc o przyczynach wysokiego poparcia dla PiS, Kłopotek zacytował jednego z uczestnika spotkania dożynkowego, w którym brał udział. - Mówi tak: panie pośle, jak wyście rządzili to grabiliście do siebie i nie potrafiliście się podzielić. A oni dzisiaj rządzą, też grabią do siebie, ale potrafią się podzielić - wspominał poseł PSL.

Jednocześnie Kłopotek bardzo krytycznie ocenił działania PiS wokół TK. Przyznał, że koalicja PO-PSL popełniła nadużycie wybierając nowych sędziów na miejsce tych, których kadencja kończyła się już po wyborach, ale - jak dodał - "to, co zrobił PiS i to, co zrobił pan prezydent to jest przestępstwo".

Mimo to, jak zauważył Kłopotek "w sferze społeczno-gospodarczej, w sferze moralności, w sferze tego głębokiego patriotyzmu" PiS-owi i PSL "nie jest daleko od siebie". - Ale kiedy PiS zaczyna po prostu demontować filary demokratycznego państwa prawnego, no to nam już nie jest po drodze - zastrzegł.

Na pytanie, czy wyobraża sobie koalicję PiS-PSL Kłopotek odpowiedział: Wyobrażam sobie. Dodał jednak, że "musiałaby nastąpić tutaj zmiana polityki (dotyczącej filarów demokracji - red.)". - I mało tego, musiałby PiS odejść od tej takiej retoryki, czy tej walki z nami, bo przecież jednym z celów PiS jest skasowanie, zwłaszcza w środowisku wiejskim, PSL - zastrzegł.