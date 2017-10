Zgorzelski: Mamy rozwiązanie problemu rezydentów

- Zmniejszenie z 8 do 6 proc. składki rentowej daje kilkanaście miliardów rocznie, co mogłoby rozwiązać obecne problemy lekarzy rezydentów - mówił w programie #RZECZoPOLITYCE Piotr Zgorzelski, poseł PSL.

Polityk ludowców komentował protest lekarzy rezydentów, do którego mają się przyłączyć kolejne grupy zawodowe. - Nie wiem czy można to nazwać dialogiem, moim zdaniem jest to jedna wielka manipulacja - powiedział Zgorzelski. - Wszyscy wiemy jak drogie jest życie w Warszawie. Te 3,5 tys. zł brutto to de facto 2,5 tys. na rękę. 2 tys. zł na wynajem mieszkania i co im zostaje? - pytał poseł.

Ludowiec mówił, że ci lekarze mogliby wyjechać za granicę, bo znają języki i tam zarabialiby wielokrotność tego co w Polsce. - Czy pani słyszała wczorajszy komunikat, że pan minister podpisze decyzję o powstaniu zespołu do spraw rozwiązania problemów rezydentów? - mówił Zgorzelski.

PSL proponuje też rozwiązanie zaistniałego sporu, który przybiera na sile. - Zmniejszenie z 8 do 6 proc. składki rentowej daje kilkanaście miliardów rocznie, co mogłoby rozwiązać obecne problemy - proponował poseł PSL.

- Do tego protestu dołączają się ratownicy medyczni, stomatolodzy. Kolejne grupy zawodowe stoją u drzwi - zauważał Zgorzelski.

Zdaniem posła były minister zdrowia w rządzie PO-PSL nie powinien być tak aktywny w obecnej sytuacji, bo sam powinien bić się w pierś. - Bartosz Arłukowicz niech odpowiada za swoje czyny, bo akurat on dla rezydentów wiele nie zrobił - mówił gość.

Kolejnym wątkiem rozmowy były zmiany w ordynacji wyborczej przed wyborami samorządowymi, o których się ostatnio dużo mówi. Poseł przypomina, że dla wszystkich, którzy zmieniali tę ordynację, potem to się źle kończyło w wyborach. - Przypomnę 2006 r., gdy PiS wraz z LPR i Samoobroną wymyślili blokowanie list i przegrał wybory - mówił Zgorzelski. - Jest też cios w plecy zadany cichemu koalicjantowi z Kukiz'15, czyli likwidacja JOW-ów, którą planuje PiS. Dla nas wprowadzenie ordynacji proporcjonalnej w wyborach jest bardzo dobre - dodawał.

- Mówi się też o zmianie ordynacji w wyborach do parlamentu, mówi się o 100 okręgach. Wtedy będzie PiS i anty-PiS - zakończył poseł PSL.