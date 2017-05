Sejmowe zespoły PSL powołane

Rafał Bochenek: Afera ws. Caracali to afera PO

Pismo z decyzją władz Sejmu politycy PSL otrzymali w czwartek, miesiąc po zgłoszeniu odpowiednich wniosków. O strategii ludowców powoływania tych zespołów pisaliśmy pod koniec kwietnia. Teraz zaczną pracę.

Paweł Bejda będzie szefem zespołu ds. Bezpieczeństwa narodowego, Krystian Jarubas zajmie się edukacja, Mirosław Maliszewski rolnictwem, Jan Łopata stoi na czele zespołu ds. Rodziny i Polityki społecznej, Krzysztof Paszyk - zespołem ds. Sądownictwa. PSL prowadzi już rozmowy z ekspertami, którzy mają pracować w zespołach.

Ludowcy podkreślają, że są otwarci na współpracę ze wszystkimi środowiskami politycznymi w Sejmie. - Chcemy pracować, by poprawiać to co psuje PiS - mówi nam rzecznik PSL Jakub Stefaniak.