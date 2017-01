Paweł Bejda: Dwukadencyjność i badania psychiatryczne dla posłów i senatorów

Mateusz Morawiecki: Dwukadencyjność to bardzo dobry pomysł

Poseł ludowców mówił, że jego partia jest przygotowana na wcześniejsze wybory, ale jego zdaniem, PiS chce zwiększać wymagania wobec samorządów, dlatego nie będzie chciał skrócić kadencji. Prezes PiS zapewniał, że nie będzie jej skrócenia. - Uważam, że nie. Nie ufam tym zapewnieniom Jarosława Kaczyńskiego, choć sądzę, że wybory odbędą się w terminie – mówił poseł PSL.

- Prezes Kaczyński nie rozumie samorządów, nie lubi ich – mówił dlaczego PiS chce się dobrać do samorządów. - PiS będzie chciał zawładnąć dużymi miastami.

Jednym z elementów, który ma utrudnić samorządom pracę, są zmiany w ustawie o ochronie środowiska. - Jesteśmy po pierwszym czytaniu ustawy o ochronie środowiska, dzięki której kompetencje samorządów zostaną im odebrane – oceniał Bejda.

Prowadzący zauważył, że toczy się cicha wojna PSL z PiS o samorządy i polską wieś. - To nie cicha walka – mówił Bejda. - PiS idzie na wojnę z PSL o samorządność – dodał.

- PiS chce rządzić polską oświatą, natomiast finansowaniem tej oświaty są obarczone samorządy – mówił poseł Bejda.

Dwukadencyjność to dobry pomysł? - Dobry pomysł, ale żeby razem z nim weszła w życie dwukadencyjność posła i senatora – oceniał poseł PSL. - Proponuję badania psychiatryczne dla wszystkich, którzy będą mieli objąć funkcję posła lub senatora – mówił o autorskim pomyśle Bejda.

- Posłowie i senatorowie mają wielki wpływ na życie Polaków. Jeżeli będziemy rozmawiali o zmianach w prawie wyborczym, to dlaczego nie o tym? – powiedział Bejda.

Czy wprowadzenie dwukadencyjności nie będzie złamaniem zasady, że prawo nie może działać wstecz? - Jestem podobnego zdania, jak specjaliści, którzy mówią, że jest to niekonstytucyjne – mówił Bejda. Dodał, że opozycja zgłosi to do Trybunału Konstytucyjnego, który jednak może podjąć decyzję, jakiej oczekuje PiS.