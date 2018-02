Prezydent jest smutny i jest mu bardzo przykro

Andrzej Duda jest pozbawiony zaplecza politycznego i martwi się o swojš pozycję w ciężkich negocjacjach z PiS - pisała w "Rzeczpospolitej" 27 listopada 2017 roku Zuzanna Dšbrowska. Przypominamy ten tekst nie bez powodu - "Rzeczpospolita" była bowiem najczęœciej cytowanym medium w Polsce w 2017 roku.

Prezydent Andrzej Duda udzielił w niedzielę wywiadu Bogdanowi Rymanowskiemu w TVN24. – To, że od czerwca nie mogę korzystać z pomocy generała Kraszewskiego, jest dla mnie ogromnym utrudnieniem i ogromnie mnie ta sprawa martwi – powiedział o konflikcie z MON w sprawie swojego doradcy, generała Jarosława Kraszewskiego. Resort wstrzymał mu dostęp do informacji niejawnych. Oœwiadczył też, że zwracał się do ministra Macierewicza i w formie bezpoœrednich spotkań, i na piœmie. – Niestety. Mam takie możliwoœci, jakie stwarza mi konstytucja i tak też działam w zgodzie z jej postanowieniami – narzekał prezydent.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Podobny ton pobrzmiewał także przy innych kwestiach poruszanych w wywiadzie. Prezydent martwi się brakiem porozumienia na linii rzšd-pałac w sprawie ustaw sšdowych autorstwa PiS: – Nie przedstawiono mi wczeœniej tych projektów; ktoœ tu zawalił sprawę; za rzšd odpowiada premier – tu bez wštpienia był problem na linii prezydent-rzšd – mówił.

Nie chciał wyrazić także swojego stosunku do planowanej rekonstrukcji rzšdu i perspektywy objęcia teki premiera przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

Wrażenia po wysłuchaniu rozmowy z głowš państwa sš, jak na końcówkę listopada przystało – mocno depresyjne. Polityk najwyższy rangš, zwierzchnik sił zbrojnych i twarz polskiej dyplomacji, w zbyt wielu kwestiach przyznaje się do bezsilnoœci. Tym bardziej, że rzšdzi przecież ugrupowanie, z którego się wywodzi i do którego, mimo wszelkich sporów, lojalnoœć wcišż deklaruje. A może to właœnie jest problemem? Może koabitacja z własnym zapleczem politycznym zawsze jest najtrudniejsza? Być może prezydent już wie, że nie zostanie ulubieńcem tłumów – ani tych pisowskich, ani, tym bardziej, opozycyjnych. Jego sšdowe ustawy nie zadowolš nikogo, a dla PiS będš tylko narzędziem wzmocnienia władzy. Nic dziwnego, że jest zasmucony.