Czy Sejm na zawsze pożegna czas zimowy

Projekt ustawy mającej sprawić, że przestaniemy przestawiać zegarki, ma duże szanse na poparcie na sali obrad.

W nocy z soboty na niedzielę cofnęliśmy zegarki o godzinę. Nie jest wykluczone, że stało się to po raz ostatni. A gdy wrócimy do czasu letniego, zostanie on z nami przez cały rok. Przewidujący takie rozwiązanie projekt PSL może zostać przyjęty na posiedzeniu Sejmu w drugim tygodniu listopada. Jak ustaliła „Rzeczpospolita", Prezydium Sejmu zdecydowało o przeprowadzeniu drugiego czytania w tym właśnie terminie.

PSL złożyło projekt we wrześniu, uznając, że zmiana czasu, którą przed ponad wiekiem wprowadzono z powodów ekonomicznych, dziś nie przynosi już oszczędności, za to źle wpływa na samopoczucie mieszkańców. – W polskich warunkach klimatycznych jesień staje się koszmarna – tłumaczył poseł PSL Marek Sawicki w rozmowie z „Rzeczpospolitą", która jako pierwsza napisała o projekcie.

Marek Sawicki mówi, że jest dobrej myśli przed drugim czytaniem na sali obrad. – Kluby są za. W PiS bardzo pozytywnie o tej propozycji wypowiada się szef klubu Ryszard Terlecki – zauważa. – Pytanie tylko, co zrobi rząd – dodaje.

Rządowi urzędnicy obawiają się, że jest to niezgodne z prawem unijnym.

W UE czas zmieniają obecnie wszystkie państwa członkowskie. Reguluje to dyrektywa z 2001 roku w sprawie ustaleń dotyczących czasu letniego. Zdaniem PSL nie nakłada ona obowiązku zmieniania czasu.

Podczas posiedzenia sejmowej komisji wiceminister rozwoju Mariusz Haładyj przekonywał, że dyrektywa została niefortunnie przetłumaczona na język polski, a wynika z niej obowiązek zmieniania czasu dwa razy do roku. – Takie dokładnie stanowisko zostało przedstawione przez Komisję Europejską i ekspertów KE, których pytaliśmy wprost, jaka jest interpretacja komisji – mówił. Dodał, że Węgry, które rozważały zaprzestanie zmiany czasu, niedawno wycofały się z tego pomysłu.

Jak opinia urzędników wpłynie na decyzję Sejmu? Poseł PiS Edward Siarka mówi, że dla posłów nie jest wiążąca. – Jeśli jest determinacja wszystkich klubów w Sejmie, nie sądzę, by rząd nie pozwolił na podjęcie tego tematu. Ja uważam, że należy już dać sobie spokój ze zmianą czasu.

Jego zdaniem należy wyjaśnić kwestię ewentualnej niezgodności z prawem unijnym, a PSL zaczęło już działania w Brukseli. W środę europoseł PSL Andrzej Grzyb poinformował w Parlamencie Europejskim, że stara się o wpisanie zmiany dyrektywy dotyczącej czasu letniego do programu prac Komisji Europejskiej na 2018 rok.

W europarlamencie działa grupa robocza do spraw zniesienia zmiany czasu. Jej szefem jest czeski europoseł Pavel Svoboda. W środę zdecydowała o zainicjowaniu procedury zmierzającej do debaty plenarnej na ten temat w PE.