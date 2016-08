Kukiz: PiS mrozi nasze projekty w Sejmie

"Rzeczpospolita": Czy prezydent Warszawy powinna podać się do dymisji?

Paweł Kukiz, lider Kukiz'15: Oczywiście, że powinna ustąpić. Niestety, w polskiej polityce nie ma czegoś takiego jak odpowiedzialność polityków za błędy. Politycy nie rozumieją też, co to jest honor.

Jeśli Hanna Gronkiewicz-Waltz nie ustąpi, to czy powinno się odbyć referendum ws. jej odwołania?

Już jedno takie referendum było. Okazało się nieskuteczne z powodu wymogu wysokiego progu frekwencji. Kukiz'15 od dawna powtarza, że należy znieść lub obniżyć progi, przy których referenda są wiążące.

Zaraz o tym porozmawiamy. A czy do ratusza powinien zostać wprowadzony komisarz?

Jeśli śledztwo wykaże, że prezydent była co najmniej świadoma przekrętów reprywatyzacyjnych, to przecież trudne będzie zarządzanie Warszawą z więzienia. Ale zaraz później muszą się odbyć wybory, bo prezydent Warszawy potrzebuje legitymacji demokratycznej. Bardzo wiele obszarów zarządzania Warszawą wymaga uzdrowienia.

Dlaczego Kukiz'15 chce sejmowej komisji śledczej ds. zbadania nieprawidłowości w reprywatyzacji w całym kraju od 1989 r.?

Przekręty przy reprywatyzacji miały miejsce w całym kraju i trwają przynajmniej 27 lat. Prokuratura ma ścigać przestępstwa, komisja śledcza powinna ujawnić skalę tych patologii i zaniedbania władzy. Obywatele mają prawo poznać skalę i mechanizmy tych afer, a także dowiedzieć się, które środowiska polityczne na tym korzystały. A korzystały wszystkie. Dlatego nie uchwalono kompleksowej ustawy o reprywatyzacji.

Po dziewięciu miesiącach obecności Kukiz'15 w Sejmie niewiele zrobiliście. Nawet wasz sztandarowy projekt o legalizacji marihuany leczniczej nie przeszedł.

Dzisiaj PiS mrozi nam projekty ustaw. Złożyliśmy 28 projektów ustaw i nie wykluczam, że żaden nie zostanie uchwalony. Marszałek Sejmu przetrzymuje projekty Kukiz'15 w zamrażarce sejmowej i nie poddaje ich pod głosowanie. Złożyliśmy nawet projekt PiS likwidacji gabinetów politycznych, który PiS dwukrotnie składał, będąc w opozycji. PiS u władzy robi to co PO. Już nie chcą likwidacji gabinetów, mimo że będąc w opozycji, zabiegali o to dwukrotnie. Likwidacja gabinetów to pół miliarda oszczędności rocznie. Dla PiS Koryto+ wciąż jest najważniejsze.

Dla PiS najważniejszy jest program 500+.

Pieniądze przeznaczanie na 500+ to pieniądze, które trzeba będzie oddać. Jak mówił sam wicepremier Mateusz Morawiecki, 500+ jest na kredyt. Kredyty mają to do siebie, że są oprocentowane i trzeba je oddawać. Może się okazać, że za 500+ będziemy musieli spłacić kredyt PiS. Dzieci, które dzisiaj dostają 500+, w przyszłości będą spłacać kredyt PiS podwójnie.

PiS walczy o dzietność w Polsce.

Ja walczyłem inaczej i mam trójkę. Polacy z zagranicy mieli wracać do Polski za rządów PiS, a nie wracają i wciąż wyjeżdżają. W Wielkiej Brytanii dzieci rodzą się Polakom rekordowo, bo tam są warunki do życia i są niższe podatki. W Polsce praca jest nadmiernie opodatkowana. Miały być niższe podatki, będą wyższe. Miała być mniejsza biurokracja, jest większa. Gdybyśmy nie zwracali uwagi na gigantyczne podwyżki PiS dla parlamentarzystów, ministrów, premiera, prezydenta i innych notabli, to dzisiaj mieliby jeszcze większe wypłaty, przy żenująco niskich emeryturach i rentach Polaków. Pielęgniarki handryczą się o 500 zł podwyżki i nie mogą ich wywalczyć, a urzędnicy dostają. Nie tak miało być! PiS urwał się Polakom ze smyczy. Obywatele wciąż nie mają żadnych instrumentów umożliwiających kontrolę władzy w trakcie sprawowania kadencji. Jedyny moment sprawowania demokracji w Polsce to ten, kiedy wrzucasz głos do urny i wybierasz sobie jednego z ciemiężycieli. Mniej złego pana. PiS jest mniej złą Platformą. Można to zmienić, wprowadzając jedną malutką zmianę.

Jaką?

Polacy muszą uzyskać instrument kontroli nad władzą w trakcie pełnienia kadencji. Gdybyśmy obniżali próg frekwencyjny przy referendum krajowym do 20–25 proc., z wyłączeniem spraw światopoglądowych i bezpieczeństwa państwa, i gdyby wynik referendum był obligatoryjny dla władz w tych kwestiach, to mamy gwarancję, że rządzący 50 razy się zastanowią, zanim wypuszczą taki gniot jak ustawa o ziemi. Zebranie 500 tys. podpisów pod wnioskiem o obligatoryjne referendum stanowi problem, ale jest do zrealizowania. Tylko w ten sposób można poprawić jakość życia politycznego w Polsce i ukrócić autorytarne posunięcia władzy, z jakimi mamy dzisiaj do czynienia.

PiS rządzi autorytarnie?

Oczywiście. Chcieli dać sobie podwyżki bez konsultacji z Polakami. Przecież to naród jest pracodawcą! Chcieli to zrobić na szybko, w nocy zgłaszając i pilnie przegłosowując. PiS się gubi. Nie zasłużyli sobie na podwyżki.

500+ Polakom się należy?

Ludzie bardzo szybko przyzwyczają się do 500+. Nie żałuję dzieciom pieniędzy, ale te pieniądze dostaną z wypłat swoich i nie tylko swoich rodziców. Wszyscy Polacy sfinansują 500+ ze swoich podatków. Przez 500+ może nastąpić tąpnięcie gospodarcze w Polsce. Już za dwa lata będą tego pierwsze efekty. Za siedem–osiem lat będziemy mieli katastrofę w Polsce. Ten system runie, jeśli nic się nie zmieni. Tak jak ludzie przyzwyczajają się do tego, że w polityce jest źle i nic się nie da zrobić. Dzisiaj robi się wszystko, żeby do polityki Polaków zniechęcić. Żeby przestali się interesować i partycypować w życiu publicznym. Media publiczne wspierają autorytarny styl rządzenia PiS. My chcemy to zmienić.

Współpracując z PiS?

Chcemy wspólnie obronić Polskę przed najazdem islamskich imigrantów. Jeśli PiS nie chce zalewu islamistów, to niech nam pomoże zbierać podpisy pod referendum ws. uchodźców. Mamy coraz więcej podpisów. Jest coraz bliżej 500 tys. Chcielibyśmy zebrać milion i zanieść je do pana prezydenta, który rozpisze referendum zgodnie z obietnicą wyborczą.

Andrzej Duda mówił w kampanii o obowiązkowym referendum po każdym wniosku popartym przez milion Polaków, ale po zmianie konstytucji.

PiS chce zmienić ordynację wyborczą i konstytucję. Zapraszamy do rozmów.

Andrzej Duda w kampanii powiedział: „Jeżeli zostanę wybrany, to w pierwszym roku [prezydentury] przygotuję i zgłoszę dwie ustawy: pierwszą obniżającą wiek emerytalny i drugą podwyższającą kwotę wolną od podatku. Jeżeli tego bym nie zrobił, podam się do dymisji".

Obiecał, że przywróci poprzedni wiek emerytalny. Prezydent powinien spełnić swoją obietnicę lub podać się do dymisji zgodnie z danym wyborcom słowem. Obietnic względem frankowiczów również nie spełnił. Jaka jest dzisiaj sytuacja gospodarcza Polski? Dzisiaj mamy największy deficyt w historii po 1989 r. Zapowiadany budżet PiS na 2017 r. to jeszcze większe zadłużanie Polaków. Czas się wykazać i wywiązać z wyborczych obietnic. PiS już nie może zwalać wszystkiego na poprzedników.

—rozmawiał Jacek Nizinkiewicz