Nowe pokoje dla posłów kosztowałyby 200 mln zł

Kancelaria Sejmu planuje generalny remont Domu Poselskiego. Albo zburzenie go i zbudowanie na nowo.

Standardowe wyposażenie pokoi w Domu Poselskim, zwanym hotelem sejmowym, to wiekowa sofa, łóżko, stolik i kilka szafek. Wszystko ma około 30 lat i jest w mało gustownym brązowym kolorze. – Jest też mała lodówka, czajnik bezprzewodowy i trochę naczyń – wylicza poseł PO Tomasz Głogowski.

Skromne warunki wkrótce mogą się poprawić. Poważne zmiany w Domu Poselskim rozważa Kancelaria Sejmu.

Mówiła o tym w ubiegłym tygodniu szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych. – Brane są pod uwagę dwa warianty – powiedziała.

Wyjaśniła, że pierwszym jest wyburzenie budynku i zbudowanie go na nowo. Trwałoby to około pięciu lat i kosztowało 215 mln zł, do czego trzeba dodać 52 mln zł kosztów wynajmu kwater dla posłów i senatorów na czas remontu.

Drugi wariant to gruntowny, etapowy remont, który trwałby do czterech lat i kosztowałby 189 mln zł. Zdaniem Kaczmarskiej o wyborze wariantu zdecyduje Prezydium Sejmu. – Trwają prace nad przygotowaniem profesjonalnej analizy stanu budynku – podkreśliła.

Niezależnie od wariantu inwestycja byłaby najbardziej kosztowną w najnowszej historii Sejmu. Przykładowo powstające po drugiej stronie ul. Wiejskiej Biuro Komisji Sejmowych, które ma być oddane jesienią, będzie kosztować niespełna 100 mln zł. Zdaniem szefowej Kancelarii zmiany w hotelu są jednak konieczne „z uwagi na zły stan techniczny budynku oraz niedostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów".

I w tej opinii nie ma przesady – wynika z naszych rozmów z osobami znającymi budynek. – Chciałabym wiedzieć, jakie są koszty klimatyzacji – mówi jedna z lokatorek hotelu Katarzyna Lubnauer, szefowa Nowoczesnej. – Bez niej latem nie da się wytrzymać. Budynek jest w dużej części wykonany z metalu i ma ogromne okna. Prawdopodobnie po remoncie dałoby się na tym zaoszczędzić – dodaje.

Tomasz Głogowski opowiada, że z kolei zimą jest tak zimno, że posłowie proszą o dodatkowe grzejniki elektryczne. Dodaje, że problemem jest też mikroskopijna powierzchnia większości pokoi, szerokość drzwi niespełniająca współczesnych wymogów i fatalna akustyka. – Gdy ktoś za ścianą ogląda telewizję, nie da się zasnąć – mówi.

Mimo to mniej więcej połowa posłów i senatorów mieszka w hotelu, zamiast zdecydować się na refundowany przez Sejm wynajem mieszkania. Wśród nich jest wielu partyjnych liderów, a z Domu Poselskiego w ubiegłej kadencji nie wyprowadziła się premier Ewa Kopacz z PO, choć przysługiwała jej willa przy ul. Parkowej.

Powód? Najczęściej politycy wskazują na wygodę związaną z tym, że Dom Poselski połączony jest z Sejmem podziemnym korytarzem, więc można pojawić się na posiedzeniu w każdej chwili. – Dla wielu polityków jest to najlepsze rozwiązanie z powodu trybu ich pracy. Ja tam nie mieszkam, tylko nocuję – mówi Lubnauer.

Z tego powodu zamiary remontu są dobrze odbierane we wszystkich klubach. Problem w tym, że podobne plany są ogłaszane regularnie. Na przykład za rządów PO ówczesny marszałek Bronisław Komorowski proponował, by z hotelu wyprowadzić posłów, a obiekt przerobić na ich biura. Plany remontu ogłaszano też tuż po objęciu władzy przez PiS, ale później ich realizacja była przesuwana.

Również szefowa Kancelarii podczas posiedzenia komisji sprawiała wrażenie, jakby chciała zostawić sobie rezerwę na zmianę zdania. Mówiła, że inwestycja jest „nie do zrealizowania w tej kadencji Sejmu".