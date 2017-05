Szykuje się rozłam w Kukiz’15

Stowarzyszenie Skuteczni, które założył poseł Piotr Liroy-Marzec, chce wystartować w wyborach samorządowych z ruchem Bezpartyjni, zapleczem Pawła Kukiza z kampanii prezydenckiej – dowiedziała się „Rzeczpospolita".

Mimo zapewnień obu stron, że konflikt Liroya z liderem ugrupowania to tylko plotki, sytuacja robi się coraz bardziej napięta. A towarzyszące jej działania trudno nazwać próbą pojednania.

Przeciwnie. „Rzeczpospolita" ustaliła, że w Warszawie tworzy się koalicja przed wyborami samorządowymi, w której skład mają wejść – oprócz Skutecznych i Bezpartyjnych – także stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, Warszawska Wspólnota Samorządowa i Nasz Ursynów, którego współzałożycielem jest Piotr Guział.

– Wystartujemy razem z Bezpartyjnymi na sto procent, na pewno w Warszawie – przekonuje „Rzeczpospolitą" współpracownik posła Liroya-Marca.

Kielce czy Warszawa

Stronnicy Piotra Marca zaznaczają, że wbrew wcześniejszym pogłoskom nie ma on zamiaru starać się o prezydenturę.

Według nich miałby on większe szanse w Kielcach niż w Warszawie. Ale nie chce. – Za dużo sprzątania po obecnym prezydencie – wyjaśnia współpracownik Liroya.

Dlatego też sojusznicy Liroya gorączkowo poszukują dobrego kandydata, który miałby potencjał do uzyskania dwucyfrowego wyniku w wyborach. Jako o potencjalnym kandydacie mówi się o Piotrze Guziale, który niedawno ogłosił, że składa zawiadomienie do prokuratury w sprawie preferencyjnego wykupu mieszkania przez Pawła Kukiza. Jego zdaniem nie było zgodne z prawem.

Guział w w rozmowie z „Rzeczpospolitą" potwierdza, że jego start w wyborach prezydenckich jest rzeczywiście rozważany. – Nie gramy o wygraną, ale o to, żeby ktoś pociągnął całą listę – mówi „Rzeczpospolitej" Guział. – Nie mam wątpliwości, że Piotrek Liroy-Marzec ma cechy lidera i charyzmatyczną osobowość. Pokazał też, że potrafi skutecznie pracować w Sejmie. Nie jest tak ekstrawagancki jak Kukiz, jest bardziej poukładany. To nie tylko siła autokreacji, ale też rozsądku – dodaje.

Powtórka z Kukiz'15

W Kukiz'15 nie wierzą w zapewnienia, że poseł Marzec nie wystartuje. – Liroy da twarz projektowi, Bezpartyjni zajmą się zorganizowaniem reszty, od zebrania podpisów po sfinansowanie kampanii. Tak jak było z Kukizem, najpierw w wyborach samorządowych, a potem w prezydenckich – mówi jeden z posłów klubu.

Sceptycznie do naszych informacji podchodzą w obozie ruchu samorządowego Bezpartyjnych, skupionych wokół prezydenta Lubina Roberta Raczyńskiego. – Jeszcze nic nie jest przesądzone, cały czas rozmawiamy – mówi jeden z byłych współpracowników Kukiza.

Co na to wszystko Paweł Kukiz? – Miesiąc czy dwa przed wyborami parlamentarnymi zrezygnowałem ze współpracy z Bezpartyjnymi, ponieważ uznałem, że mamy różne priorytety – mówi „Rzeczpospolitej" Kukiz. – Nie zmieniłem zdania, a w związku z tym ewentualna współpraca Liroya z nimi oznaczać będzie dla mnie dokonanie przez niego wyboru. Kukiz'15 nie będzie ich firmował – dodaje.

Bezpartyjni to środowisko, które stworzyło Kukizowi warunki i zaplecze w wyborach prezydenckich, ale potem nie chciało zaakceptować narodowców i Kongresu Nowej Prawicy na listach do parlamentu. Kukiz z kolei oskarżał ówczesnych współpracowników o to, że po cichu sami układali listy, bo chcieli przejąć jego ruch po wejściu do Sejmu, aby realizować swoje „partykularne interesy".

To wszystko, co się dzieje wokół Kukiza i Liroya, wskazuje, że ich drogi się rozchodzą. Niedawno klub poselski Kukiz'15 był na wyjazdowym posiedzeniu w Gdańsku, gdzie omawiane były plany przed wyborami samorządowymi. – Kukiz powiedział, że nie ma szans, aby Skuteczni wystartowali z jego listy. Inny poseł z kolei apelował do Liroya, żeby się pozbył swoich doradców – mówi nam uczestnik spotkania. ©?

