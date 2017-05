Prezydenci spowiadają się z majątku

Hanna Gronkiewicz-Waltz rządzi Warszawą od 2006 r. Na koniec 2016 r. na koncie miała 3 235 668,11 zł, 690 euro, 420 korony szwedzkie i 820 dolarów. Ponadto zadeklarowała jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych na kwotę 642 424,44 zł. Prezydent Warszawy ma 200-metrowy dom o wartości 1,1 mln zł i mieszkanie o powierzchni 78 mkw warte 1,5 mln zł. W zeszłym roku prezydent Warszawy zarobiła 284 065,99 zł, z czego pensja prezydenta to 159 365,78 zł. Hanna Gronkiewicz-Waltz jest też wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim, który zapłacił jej 122 925 zł, otrzymała też środki z tytułu praw autorskich z wydawnictwa CH Beck (148,43 zł) i Wolters Kluwer (1626,78 zł). Prezydent Warszawy ma Volvo XC 90 z 2004 r. i łódź żaglową „Sasanka" z 1999 r. Zobowiązań żadnych nie ma.

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zebrał na koncie 1 870 682 zł, 2577 dolarów, 15404,15 euro i 794,10 funtów. Prezydent ma też udziały w Fidelity International o wartości 39 158,33 dolarów i certyfikaty funduszu inwestycje rolne o wartości 181 401,72 zł. Posiada też dom o powierzchni 647 mkw. ubezpieczony na 2,5 mln zł oraz dwie działki. Na jednej z nich stoi dom, druga, sąsiednia, jest pusta. Rzeczoznawca ocenił, że metr kwadratowy działki kosztuje ok. 700 zł. Z kolei żona prezydenta ma 25 proc. udziałów w Krakowskim Towarzystwie Edukacyjnym. Roczna pensja prezydenta Krakowa wyniosła 156 960,79 zł, Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego zapłaciła mu 163 974,88 zł, Uniwersytet Jagielloński - 102 379,98 zł. Prezydent jeździ lexusem, który jest w 33 proc. współwłasnością z Krakowską Akademią, do oświadczenia wpisał też 22 obrazy i 19 odznaczeń.

Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania zgromadził 676 761,89 zł, ok. 500 dolarów, ok. 821 euro oraz papiery wartościowe na kwotę ok. 35 tys. zł. Pożyczył też komuś 17650 zł. Do spłaty zostało obecnie 10 590 zł. Jacek Jaśkowiak ma połowę udziałów w lokalu o powierzchni 224,06 mkw. o wartości 650 tys. zł. Jest też właścicielem lokalu użytkowego o powierzchni 72,03 mkw. z przynależną piwnicą o powierzchni 60,30 mkw. wartego 1,2 mln zł.

W zeszłym roku prezydent Poznania zarobił z tytułu pełnionej przez siebie funkcji 161 466,73 zł. Dodatkowo jako członek rad nadzorczych Międzynarodowych Targów Poznańskich i spółki Remondis Sanitech Poznań otrzymał 132 145,26 zł, a z tytułu najmu nieruchomości – 129 273,67 zł. Jako mienie o wartości ponad 10 tys. zł prezydent Jaśkowiak wymienił samochód Audi A6 Avant z 2007 r., zegarek, rower i pióro wieczne.

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska na koncie ma tylko 12 tys. zł i żadnych walut ani papierów wartościowych. Ma też połowę udziału w mieszkaniu o powierzchni 90,97 mkw. o wartości 417 552 zł. W 2016 r. dostała też w spadku mieszkanie o powierzchni 76,85 mkw. o wartości ok. 270 tys. zł. Jako prezydent miasta zarobiła 159 659,05 zł. Innych dochodów prezydent Łodzi nie wykazała. Hanna Zdanowska jeździ samochodem marki Volvo z 2008 r. Do spłacenia ma część kredytu hipotecznego (do spłaty pozostało 150 569,39 zł) i część pożyczki bankowej – 33 026,97 zł.

44-letni Piotr Krzystek jest trzecią kadencję prezydentem Szczecina. W tegorocznym oświadczeniu majątkowym ujawnia, że ma ok. 27 tys. zł oraz 2,5 tys. euro oszczędności. Jest współwłaścicielem połowy domu o powierzchni 284 mkw o wartości 1,1 mln zł oraz 1/6 mieszkania o powierzchni 47,5 mkw wartego 200 tys. zł. Jako prezydent Piotr Krzystek zarobił w ub. roku 210 472 zł z czego 158,8 tys. zł w urzędzie miasta, a dodatkowo - 51,6 tys. dostał za zasiadanie w zarządzie Portów Morskich Szczecin i Świnoujście. Prezydent Szczecina jest też właścicielem fiata 125p z 1973 roku (swojego równolatka). Ma też kredyty w wysokości 737 ,7 tys. zł i polisę na życie o wartości ok. 67 tys. zł, która jest zabezpieczeniem kredytu hipotecznego.

Paweł Adamowicz rządzi Gdańskiem od 1998 roku. W przeszłości miał problemy z powodu swoich oświadczeń majątkowych, w tym roku zadeklarował, że ma 87 tys. zł oszczędności w majątku odrębnym i 1 tys. zł w majątku z żoną, poza tym 6 tys. euro, 3 tys dolarów i 3 tys. franków oszczędności, a także papiery wartościowe na kwotę 554 tys. zł (wspólność małżeńska). Dysponuje mieszkaniem o powierzchni 83,3 mkw. o wartości 498,9 tys. zł. Ma też drugie mieszkanie o powierzchni 67 mkw. warte 410 tys. zł. Jest też współwłaścicielem dwóch działek niezabudowanych o wartości 195 tys. zł i miejsca garażowego – 24 tys.zł. Posiada też akcje spółek m.in. PZU,. Asecco, PGE, PKO o wartości 1,6 mln zł, dzięki czemu w ub. roku otrzyma 76,8 tys. zł dywidendy. Zasiada też w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk oraz Gdańskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej, dzięki czemu zarobił w 2016 roku – 142,2 tys. zł, a jako prezydent Gdańska – 159,9 tys zł. Nie m samochodów, ale ma trzy kredyty we frankach szwajcarskich na łączną sumę 280 tys. Poza tym zasiada w Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego czy Fundacji Centrum Solidarności, ale nie dostaje za to wynagrodzenia

Krzysztof Żuk jest prezydentem Lublina od 2010 roku. W tegorocznym oświadczeniu podaje, że nie ma domu, ani mieszkania, bo wcześniej dom przekazał w formie darowizny dla dzieci. Ma za to 22 tys. zł oszczędności. Wspólnie z siostrą jest współwłaścicielem 2,8 hektara gruntów rolnych i łąk o wartości ok. 30 tys. zł. W ubiegłym roku jako prezydent oraz wykładowca w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie zarobił w sumie 236,8 tys. zł. Poza tym z tytułu praw autorskich otrzymał 30 tys. zł i 22,6 tys. z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej PZU Życie Prezydent jest właścicielem trzech samochodów: volvo VC 60 z 2015 roku, Hondy Accord 4D z 2009 oraz Citroena C4 1,6 z 2009 roku. Ma też debet w koncie do 50 tys. zł oraz umowę z synem użyczenia mieszkania do 2027 roku z zobowiązaniem do pokrywania comiesięcznej raty kredytowej w wysokości 3 tys. zł oraz kosztów eksploatacyjnych.

41-letni Marcin Tomasz Krupa jest pierwszą kadencję prezydentem Katowic. W swoim oświadczeniu ujawnia, że jego oszczędności sięgają 85 tys. zł, 500 euro i 400 dolarów. Wraz z siostrą jest współwłaścicielem domu o powierzchni 300 mkw wartego 400 tys. zł oraz drugiego 99- metrowego z żoną, wartego 205 tys.zł. Jest też współwłaścicielem działek, na którym stoją obie nieruchomości. Wartość tej pierwszej o powierzchni 818 mkw oszacował na 150 tys. zł. Wartości drugiej o powierzchni 376 mkw. nie podał. Prezydent Katowic ma też współwłasność małżeńską na 31-metrowe mieszkanie warte 56 tys. zł. Poza tym jest współwłaścicielem z siostrą pola rolnego 1838 mkw wartego 43 tys.zł. Ma też akcje m.in. Tauronu PE (1631), Energii(200) Pagedu- 110, czy Pekao - 8. Nie podaje, by na nich zarobił w 2016 roku. Prezydent Krupa jest też wiceprzewodniczącym Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP, dzięki czemu w ub. roku zarobił 29 207 zł, a z katowickiego ratusza dostał – 159 202 zł. Ma peguota 508 z 2012 roku i 314 tys. zł kredytu hipotecznego.